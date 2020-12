Meteo domani sabato 26 dicembre: a Santo Stefano cambia tutto, ma rimane il freddo

Meteo domani sabato 26 dicembre: nella giornata di Santo Stefano cambio di scena nelle regioni, con il freddo che rimarrà comunque costante

Bollettino meteo che conferma le nostre anticipazioni, con l’ondata di freddo portata sulla penisola dal ciclone polare che si sposta da Nord a Sud. Giornata soleggiata su tutto il settentrione con il peggioramento che si sposta quindi al Centro ed al Sud. Zone adriatiche, ma anche aree interne colpite da pioggia e temporali, con possibili nevicate sulla dorsale appenninica sopra i 700 metri. Instabilità anche in Sardegna e nelle regioni meridionali. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ci aspetterà nella giornata di domani nel dettaglio.

Cominciamo come sempre il bollettino meteo dalle regioni del Nord, che a differenza dei giorni scorsi godranno di una giornata soleggiata ed asciutta, con la sola eccezione di parte dell’Emilia Romagna che potrà essere teatro di rovesci sparsi. I venti freddi in ogni caso si abbatteranno su gran parte delle regioni, con la stabilità altrove che regnerà fino a sera. Possibili nevicate in alta quota. Temperature stabili e che nei valori massimi oscilleranno dai 5° ed i 9°.

Sul Centro Italia bollettino meteo all’insegna dell’instabilità, con qualche tregua in alcune regioni. Partiamo dalla situazione della Toscana che continuerà a far registrare piogge e temperature in ribasso anche a Santo Stefano. Stessa situazione anche in Umbria e Lazio, con le piogge che resteranno presenti e sparse sul territorio sin dalle ore del mattino. Cielo grigio e tempo instabile anche su Molise ed Abruzzo, con possibilità di rovesci anche a carattere temporalesco sia nelle aree costiere che in quelle interne. In Sardegna tempo grigio e piogge ovunque per tutta la giornata. Possibili nevicate sul versante appenninico. Mari poco mossi o mossi e venti moderati. Temperature in diminuzione e nei valori massimi compresi tra i 5° ed i 12°.

Al Sud maltempo ovunque, con il bollettino meteo in forte peggioramento già a partire dalla serata di oggi. Sarà una giornata di Santo Stefano all’insegna della pioggia praticamente ovunque, temporali e situazioni nevose al di sopra dei 900-1000 metri. Temperature anche qui in diminuzione e comprese nei valori massimi dai 7° ai 15°. Piccole schiarite in Sicilia possibili su parte della Sicilia in serata.