Pamela Prati infiamma il web: in vasca senza veli fa impazzire i follower di IG

Pamela Prati resta uno dei personaggi più amati dal pubblico: su Instagram la showgirl riesce a far perdere la testa ai suoi follower

Uno scatto pubblicato sulla sua pagina ufficiale ha scatenato le reazioni dei suoi fan, che hanno notato le sue curve che non sono passate inosservate. La showgirl a 62 anni è oggettivamente una bella donna, attraente e sensuale e che soprattutto riesce ancora a far parlare di sé non solo nelle sue apparizioni televisive ma anche sul web. Tanti i post che sta pubblicando in questo periodo natalizio e segnato da un emergenza Coronavirus che costringerà milioni di italiani a vivere momenti difficili. Anche per questo ha voluto regalare delle emozioni ai follower con uno scatto in vasca che non è passato inosservato. Tanti anche gli spunti sul Natale e sulle festività che da oggi cominceranno per tantissime famiglie. L’ottimismo e la speranza per un 2021 migliore del 2020 è anche quella della showgirl, che non smette di far parlare di se anche con post bollenti.

Pamela Prati ha pubblicato un post che l’ha mostrata in tutta la sua sensualità. “So che saremo costretti a passare questo Natale da soli o con poche persone, ma oggi volevo coccolarmi, fatelo anche voi. È un periodo difficile, dobbiamo tutti prenderci cura di noi stessi. Vi abbraccio, Pami ❤️”. Post che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi, dopo il grande successo ottenuto sul web. La showgirl ha voluto anche mostrarsi in outfit natalizio, chiedendo ai follower come verranno trascorse queste feste particolari: “Buona Vigilia Amici Miei. Cosa vorreste trovare sotto l’albero? A me basterebbe solo che fossimo tutti più buoni gli uni con gli altri ❤️ Vi Abbraccio, Pami ❤️”. Un messaggio molto apprezzato dai follower che hanno condiviso le parole della bella Pamela, che oltre ad essere ben vista per le sue doti fisiche rimane anche amata dal pubblico sin dai tempi delle sue performance con il Bagaglino.