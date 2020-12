Elisa De Panicis esagera su Instagram: lo scatto non nasconde proprio niente

Elisa De Panicis ha pubblicato una foto su Instagram che ha fatto il giro del web in pochi minuti. La showgirl per qualcuno ha esagerato

La web influencer ha pubblicato un post su Instagram che ha messo in evidenza le sue curve bollenti che non sono passate inosservate. Scatenando anche delle critiche da parte dei follower che hanno definito un esagerazione lo scatto che è stato davvero senza veli. Bellezza e sensualità sono le armi dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che non ha lasciato nella scorsa edizione del programma di Alfonso Signorini un grandissimo ricordo. Uscita tra le prime nella casa più spiata d’Italia, si ricorda di lei soprattutto la polemica con Andrea Denver e quella con Salvo Veneziano. Proprio quest’ultimo ebbe dei diverbi con lei, proprio in merito ai suoi modi di vestire nella casa e di mettersi in mostra evidenziando le sue curve. Insomma, breve ma intensa la presenza nella casa, con tante polemiche sul suo conto.

Elisa De Panicis ha pubblicato una foto su Instagram che ha infiammato il web, ma che ha scatenato anche delle polemiche forti per essere davvero senza veli. Completamente nuda e distesa su un letto, ha mostrato il suo lato b con il resto delle curve che si sono solo intraviste. Con il gioco del vedo non vedo che ha scatenato le fantasie dei follower. E che ha però anche scatenato delle polemiche, in quanto ci sono stati anche dei commenti che hanno criticato la scelta di postare in questo modo in un giorno come questo tra l’altro in emergenza sanitaria. Insomma, come accaduto per Wanda Nara, anche per la web influencer si è scatenata la stessa polemica. Con i follower che anche stavolta si sono divisi tra quelli che hanno apprezzato il post e non si sono fatti problemi ed altri che hanno voluto mettere in evidenza la volgarità dello scatto. Post che pubblichiamo sotto e che lasciamo commentare a voi.