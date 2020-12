Meteo oggi mercoledì 23 dicembre: soleggiate sparse, ma il freddo è in arrivo

Meteo oggi mercoledì 23 dicembre: giornata soleggiata su gran parte delle regioni, ma non mancano le insidie. Temperature in forte ribasso

Bollettino meteo della giornata dell’antivigilia all’insegna delle soleggiate sparse su buona parte delle regioni, anche se non mancheranno le insidie. Eccezioni dovute anche all’abbassamento delle temperature causato dall’arrivo imminente sulla penisola di una forte perturbazione marittima che porterà freddo e gelo tra Natale e Santo Stefano. Nelle prossime ore ci saranno delle insidie considerevoli sulla Liguria per quel che concerne il Nord, ma anche in Toscana e Lazio addensamenti e piccoli rovesci renderanno la giornata incerta. Al Sud sarà la Campania l’eccezione negativa, mentre sul resto delle regioni il sole potrà splendere intervallato da rari e poco significativi addensamenti. Analizziamo nel dettaglio il quadro delle situazione di oggi.

Sulle regioni del Nord il bollettino meteo non regalerà molte gioie, ma si andrà avanti sulla scia delle giornate precedenti, con nuvole e tempo grigio ma anche piogge soprattutto sulla Liguria che nelle aree costiere farà registrare brutto tempo e rovesci. Soleggiate sui rilievi alpini, anche se le perturbazioni in arrivo fanno presagire l’arrivo di neve e temperature rigide. Venti moderati e mari poco mossi, temperature in calo e nei valori massimi compresi dai 4° di Bolzano ed i 14° di Genova.

Sul Centro Italia meteo incerto ma migliore rispetto alle ultime 24 ore. Con le soleggiate che resteranno presenti su gran parte delle regioni, e le incertezze maggiori che si verificheranno in Toscana e Lazio. Possibili banchi di nebbia in Toscana nelle ore mattutine a causa del contrasto tra aria tiepida e fredda. Rovesci sparsi anche sul Lazio, ma situazione in miglioramento dal pomeriggio. Temperature in ribasso e termometro che nei valori massimi varierà dai 16° di Cagliari ai 10° di L’Aquila. Venti moderati anche in Sardegna e mari poco mossi.

Al Sud scenario meteo in miglioramento, con la sola Campania a far registrare piccoli rovesci soprattutto nella prima parte della giornata. Nessuna criticità particolare sulle altre regioni, con le schiarite che renderanno la situazione asciutta e piacevole. Giornata dell’antivigilia caratterizzata dalle temperature in discesa anche sul meridione, con il termometro in calo e che nei rilievi massimi oscillerà dai 10° di Potenza ed i 16° di Palermo.