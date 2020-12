Mercedesz Henger ai follower: “Finalmente l’ho fatto in mezzo alla neve”

Mercedesz Henger ha stupito i follower di Instagram: la famosa influencer ha raccontato di aver finalmente esaudito un suo grande desiderio

Un desiderio finalmente realizzato in questo 2020 che non è stato per nulla facile, nemmeno per lei che ama stare in strada e tra la gente. Con le festività natalizie che andranno avanti tra restrizioni e divieti da rispettare. Non sono pochi gli italiani che non vedono l’ora che possa finire questo anno maledetto, che ha fatto emergere un emergenza mai vista dal dopoguerra ad oggi. Anche la celebre influencer e personaggio televisivo, figlia della showgirl Eva, ha spesso raccontato su Instagram la sua delusione per questo momento storico che va avanti ormai da quasi un anno. La sua passione, quella della palestra, l’ha portata avanti negli spazi in casa e nei luoghi familiari. Anche perché con il fisico che si ritrova non rinuncerebbe per nulla al mondo al suo allenamento quotidiano. Con i risultati che si notano e che fanno impazzire i suoi fan.

Mercedesz Henger ha stuzzicato i suoi follower di Instagram con un post che ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale, mostrandosi in una forma strepitosa, con le sue curve bollenti che hanno fatto fantasticare tutti i suoi ammiratori che soprattutto sul web sono tantissimi. Adesso che pare stia tentando di ricucire lo strappo con mamma Eva, anche in questo periodo natalizio non ha perso la voglia di stupire il web. Non curandosi delle critiche che spesso, anche ingiustamente, sono piovute sul suo conto, ha continuato ad andare avanti per la sua strada, mostrando il suo fisico perfetto e curato che qualcuno ha messo in discussione affermando che il suo corpo è poco femminile e troppo muscoloso. Accusa che ha spesso rispedito al mittente rispondendo senza parole ma solo con foto che hanno mostrato le sue curve bollenti ed un fisico perfetto. Nello scatto pubblicato sotto, ha espresso la sua gioia per aver esaudito un suo desiderio preciso: “Un bel bagno caldo in mezzo alla neve e le montagne ? Yes, please ! 😋🤍 🏔”. Scatto che come sempre lasciamo commentare a voi.