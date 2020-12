Meteo oggi lunedì 21 dicembre: la settimana comincerà con la pioggia su alcune regioni, ma presto arriverà anche il freddo delle festività natalizie

Il bollettino meteo della settimana di Natale si presenta all’insegna delle perturbazioni e del freddo in molte regioni. Soprattutto nella giornata di oggi le piogge ed i temporali avranno ampio spazio sin dalle prime ore della mattina principalmente al Nord e sui rilievi alpini. Poi i miglioramenti nei giorni festivi che però saranno caratterizzati da un sensibile crollo delle temperature e qualche nevicata che renderà rigide le giornate. Diamo uno sguardo a quella che sarà la settimana di Natale con gli aggiornamenti dalle regioni.

Oggi lunedì 21 dicembre la pioggia ruberà la scena in molte regioni, con gli ombrelli che resteranno aperti su gran parte del Nord ma anche in alcune aree meridionali. Lombardia caratterizzata da tempo grigio e rovesci, ma stessa sorte toccherà anche alla Toscana ed alla Sicilia. Insomma, un cattivo tempo che si estenderà a macchie di leopardo su tutto il territorio, con il resto delle regioni che vedranno alternarsi soleggiate ed annuvolamenti. Nevicate possibili sui rilievi alpini al di sopra dei 1400 metri. Per martedì 22 e mercoledì 23 si avrà un leggero miglioramento, con le uniche insidie al Nord rappresentate dalle nebbie mattutine. Ancora piccoli rovesci sulla Toscana, giornate asciutte sul resto delle regioni. La giornata della vigilia, mercoledì 24, sarà caratterizzata dalle piogge in Liguria e Toscana, ed in generale su tutto l’arco alpino, con la discesa delle temperature che riporterà valori bassi in tutte le regioni.

Il giorno di Natale, venerdì 25, sarà caratterizzato da forti piogge miste a neve sui rilievi alpini ed appenninici, con rovesci anche a carattere temporalesco che si avranno su tutta l’area del Centro Italia e la Campania. Freddo anche nelle regioni del Sud, con pioggerelline possibili anche in Basilicata e Calabria. Il cattivo tempo si manterrà anche nella giornata di Santo Stefano, sabato 26, con il sabato che però sarà asciutto ma rigido su tutto il Nord, freddo e piovoso al Sud. Con possibili temporali che si abbatteranno soprattutto su Puglia e Calabria. Rovesci anche in Sicilia. Domenica 27 asciutta, con soleggiate su tutta Italia e con temperature in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti.