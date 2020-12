Giulia Salemi, fuori dalla casa del Gf Vip, avrebbe un amante segreto, lui è un calciatore, ma secondo alcune indiscrezioni sarebbe fidanzato, ecco chi è

Secondo le ultime indiscrezioni, un’altra concorrente del Gf Vip, starebbe nascondendo un presunto fidanzato fuori dalla casa, proprio come ha fatto Elisabetta Gregoraci con Stefano Coletti, anche Giulia Salemi, avrebbe un amante segreto fuori dal reality, notizia che la lasciato tutti i telespettatori senza parole, perché la modella italo-persiana ha dichiarato di essere felicemente single e anche perché, dopo l’uscita di Elisabetta, Giulia si è molto avvicinata a Pierpaolo Pretelli, ex amico speciale della Gregoraci, quindi per l’ex velino si prospetta l’ennesimo brutto colpo, scopriamo insieme chi potrebbe essere il presunto fidanzato della Salemi.

Leggi anche->Stefano Bettarini “BOMBA” contro il GF Vip: “Mi hanno cacciato e messo a tacere”

Giulia Salemi, scoperto l’amante segreto, ma è fidanzato

Giulia Salemi sembra seguire le orme della sua rivale in amore, Elisabetta Gregoraci, prima che la showgirl lasciasse la casa era lei l’amica speciale di Pierpaolo, ora invece Pretelli sembra aver dimenticato la Gregoraci per buttarsi tra le braccia della Salemi, tanto che hanno già creato un fan club per la coppia “Prelemi”, ma il povero Pier non si aspetta un altro bel due di picche anche dalla modella italo-persiana, perchè nelle ultime ore è emerso che Giulia sarebbe fidanzata fuori dalla casa, a lanciare la notizia scioccante è stata Dainira Marzano, famosa blogger, dichiarando “dicono che la Salemi è fidanzata con questo calciatore Alessio Romagnoli, ma io mi domando perché dire che che è single quando invece non lo è? Che c’è di male?“.

Quindi il presunto fidanzato della Salemi sarebbe Alessio Romagnoli, il capitano del Milan, famosissimo calciatore di solo 25 anni, alcuni se lo ricorderanno per il presunto flirt con Soleil Sorge, scoperto poco prima della sua partecipazione all’isola dei famosi, ora invece si vocifera di un presunto flirt con Giulia Salemi.

Ma a sconvolgere maggiormente il web, sarebbero alcuni dettagli che fanno capire che in realtà il famoso calciatore avrebbe una fidanzata, si tratta della modella Eleonora Utini, anche se la storia tra i due sembrava essere al capolinea, Romagnoli continua a lasciare like sotto le foto della Utini e i due continuano a seguirsi reciprocamente.

Leggi anche->GF Vip, Cristiano Malgioglio contro Giulia Salemi: “Pensa solo al tacco 12 su Instagram”

Per tutti questi motivi gli utenti sui social ipotizzano che tra i due ci possa essere un ritorno di fiamma, ma in tutto questo la domanda che i telespettatori si fanno è: Giulia Salemi ha davvero una storia d’amore con lui? e soprattutto lui ora le sta facendo le corna con la ex fidanzata? scopriremo se Alfonso Signorini solleverà la questione all’interno della casa, mettendo in guardia Giulia sulla questione.