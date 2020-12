Disavventura per Elisabetta Gregoraci, nella notte si è trovata chiusa fuori casa, dopo la puntata del Gf Vip, è stata costretta a chiamare i pompieri, ecco cosa è successo

Spavento per Elisabetta Gregoraci, dopo la puntata di ieri sera del Gf Vip, mentre faceva una diretta su Instagram suoi due amici Enock Barwuah e Francesco Oppini, in seguito si è aggiunta anche Guenda Goria, i tre vipponi stavano commentando la puntata della serata, in particolare i momenti più toccanti, ma a un certo punto Elisabetta fa una scoperta inaspettata, vedendosela brutta, la showgirl si è accorta di essere rimasta fuori casa e per questo è stata costretta a chiamare i pompieri, costringendola a passare tutta la notte sul pianerottolo.

Elisabetta Gregoraci incidente nella notte, chiusa fuori casa costretta a chiamare i pompieri

La showgirl mentre parlava con gli ex inquilini è arrivata alla destinazione, la sua casa a Roma, ma quando si è trovata davanti alla porta è accaduto il misfatto, Elisabetta ha spiegato nella diretta di non riuscire ad aprire la porta e per questo è rimasta chiusa fuori, prova a chiedere consigli agli amici su come poter fare per aprire la porta ma senza risultati, Elisabetta mostra la chiave ai followers dicendo “Questa è la chiave e non si apre. L’ho fatto 100 volte. Aspettate, state là. Devo forzare la chiave. Non posso dire dove abito in tutta Italia” Elisabetta sembra divertita all’inizio di questa vicenda ma dopo alcuni tentativi capisce che la situazione è più grave di quello che immaginava, infatti spiega in seguito che ha preferito non forzare troppo la serratura ma ha chiesto l’intervento dei vigli del fuoco.

ELISABETTA CHE ROMPE LA CHIAVE, ENOCK DÀ CONSIGLI SU COME GIRARE LA MANIGLIA, FRANCESCO SE LA RIDE E SFOTTE ⚰️⚰️⚰️#GFVIP pic.twitter.com/5s3gM22Lyu — 85% 🪲 (@24McCartney) December 19, 2020

Dopo qualche ora Elisabetta torna su Instagram con una storia, sono circa 3,45 di notte e pubblica una foto con un bicchiere di latte e caffè e scrive “ora mi godo il mio latte con i biscotti delle 3,45, notte“.

i followers si sono divertiti a vedere la Gregoraci alle prese con una scena della vita quotidiana, pensando che anche una diva come lei può rimanere chiusa fuori dalla porta di casa, per fortuna è riuscita a risolvere la questione facendo intervenire i pompieri che sono riusciti a far entrare Elisabetta nella sua amata casa.