La Stella di Natale, frutto della congiunzione tra Saturno e Giove e di una particolare posizione della Terra, tornerà a splendere nei nostri cieli in questo mese di dicembre. Un evento rarissimo – l’ultimo avvistamento risale a 800 anni fa – che avrà il suo picco di splendore il 21 dicembre, in corrispondenza con il solstizio d’inverno.

Almeno una piccola, buona notizia, questo finale di 2020 ce la regala. Dopo oltre 800 anni, infatti, alla fine di questo complicatissimo anno, nei cieli tornerà a brillare la “Stella di Natale”, frutto di un fenomeno astronomico estremamente raro: la congiunzione tra Saturno e Giove, infatti, si verifica una volta ogni 20 anni, ma quella di quest’anno sarà diversa dalle altre, quasi unica. La differenza, rispetto al solito, è rappresentata dalla posizione della Terra, che creerà un effetto in base al quale i due pianeti appariranno ancora più vicini. Quella che viene definita “Stella di Natale”, infatti, non è una vera e propria cometa, ma un punto unico fortemente luminoso derivante proprio dall’allineamento tra Giove e Saturno.

L’evento, che sarà visibile da qualsiasi punto del nostro pianeta con l’ausilio di un telescopio – in condizioni di cielo limpido, chi vive nell’emisfero nord dovrà puntare lo strumento in direzione sud-ovest – non si verifica addirittura da 800 anni: l’ultimo avvistamento paragonabile a quello cui assiteremo quest’anno, infatti, risale “all’alba del 4 marzo 1226” ha spiegato in un’intervista alla rivista Forbes l’astronomo della Rice University Patrick Hartigan. La stella di Natale sarà visibile per tutto il mese di dicembre ma, sottolinea ancora l’astronomo, il momento ideale per osservarla nel suo massimo splendore sarà tra pochi giorni, in corrispondenza con il solstizio d’inverno: è infatti previsto per il 21 dicembre il momento di massima intensità sprigionata dalla Stella.