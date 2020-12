Meteo domani martedì 15 dicembre: bel tempo diffuso e piogge solo in alcune regioni

Meteo domani martedì 15 dicembre: giornata di sole diffuso nella maggior parte delle regioni, con bel tempo al Centro ed al Sud. I dettagli

Bollettino meteo incoraggiante quello previsto per la giornata di domani, con il sole ed il bel tempo che condizioneranno in modo positivo il martedì di questa settimana all’insegna della tregua dopo le abbondanti piogge di quella scorsa. Piccole criticità in alcune regioni settentrionali, interessato il Nordest da una piccola depressione nel corso del pomeriggio. L’alta pressione si concentrerà al Centro Sud, con la presenza dell’anticiclone che rinforzerà la consistenza nelle prossime ore. Regalando scenari limpidi e temperature addirittura miti che scacceranno per qualche giorno l’inverno. Ma diamo uno sguardo nel dettaglio al tempo per domani con gli aggiornamenti dalle regioni.

Al Nord la situazione maggiormente critica, con la presenza di nuvole e possibili piogge sull’area del Nordest. Ma dalla mattinata il cielo sarà coperto in quasi tutte le regioni, con le criticità sempre presenti delle nebbie mattutine soprattutto nell’area della Val Padana e delle Lombardia. Ma anche Piemonte e Veneto saranno interessate dalla criticità che andrà lentamente in dissolvimento nel corso della mattinata. In serata i peggioramenti consistenti su tutto il territorio da Est ad Ovest. Venti deboli e mari poco mossi a completare lo scenario. Temperature che nei valori massimi si aggireranno dai 12° di Genova ed i 9° delle altre regioni.

Al Centro Italia la mattinata non prometterà nulla di buono, con celi coperti in Toscana ed Abruzzo, ma anche sul Lazio e le Marche. Ma nel corso della mattinata e della giornata si avrà un miglioramento complessivo che porterà sole ovunque. Piccoli rovesci possibili solo in Toscana. Temperature che nei valori massimi varieranno dai 15° di Roma ed i 17 di Cagliari. Anche la Sardegna sarà interessata da qualche nuvola mattutina, ma nella giornata il tempo rimarrà bello e stabile.

Al Sud sole su tutte le regioni, con il bollettino meteo che finalmente fa registrare notizie positive in tutto il mezzogiorno dopo situazioni davvero critiche. Nessuna criticità dal mattino sino a sera, con i venti assenti o deboli ed i mari poco mossi. Nessun problema per i collegamento con le isole minori. Temperature che si aggireranno nei valori massimi dai 17° agli 8°.