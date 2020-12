Meteo oggi sabato 12 dicembre: il maltempo non concede soste, neve anche a bassa quota

Meteo oggi sabato 12 dicembre: maltempo senza sosta sulla penisola, con piogge ancora presenti e neve anche a bassa quota. Tutti i dettagli

Bollettino meteo che si mantiene negativo anche in questo secondo sabato del mese di dicembre, confermando almeno parzialmente i dati negativi di una settimana abbastanza pesante in molte regioni. Il tempo instabile infatti si confermerà in vaste aree, soprattutto nell’Italia centrale, senza risparmiare alcune zone del Nord e del sud. Neve che continuerà a rimanere presente sui rilievi alpini e sulle quote appenniniche. In ogni caso ci saranno anche delle notizie positive su parte della penisola, con il tempo asciutto che darà un tregua attesa da giorni, confermando però le temperature in diminuzione. Ma come sempre andiamo a dare uno sguardo nel dettaglio alla giornata di oggi con aggiornamenti nelle regioni.

Al Nord come anticipato la neve resterà protagonista sui rilievi alpini al di sopra dei mille metri, con interessamenti anche a bassa quota in Piemonte Lombardia Trentino e Valle d’Aosta. In generale la giornata si manterrà asciutta nel resto delle regioni. Tempo variabile e tendente al peggioramento su parte della Liguria ed Emilia Romagna, possibili banchi di nebbia mattutini in Val Padana e zone limitrofe. Per tutto l’arco della giornata i venti resteranno moderati mentre i mari saranno poco mossi ovunque. Temperature stabili ma tendenti al basso, e nei valori massimi compresi dai 3° di Bolzano agli 11° previsti a Trieste.

L’Italia Centrale sarà la più instabile del paese. Con forti piogge che si abbatteranno sin dalle ore del mattino su Toscana e Lazio senza risparmiare Abruzzo e Marche, con tendenza verso la riduzione nella seconda parte della giornata. Dalla serata anche qui i miglioramenti porteranno verso una domenica di tregua almeno per qualche ora. Su tutto il resto delle regioni invece la giornata si manterrà asciutta. In Sardegna il maltempo continuerà il suo corso almeno in mattinata, con i venti moderati che spireranno sino a sera. Mari in generale poco mossi. Temperature nei valori massimi che varieranno dai 7° di L’Aquila ai 14°di Cagliari.

Sulle regioni del Sud il bollettino meteo porterà dei miglioramenti sensibili, con le schiarite che finalmente abbracceranno la Campania e la Calabria che nei giorni scorsi sono state bersagliate da un maltempo sostenuto e senza tregua. Maggioranza delle regioni che godranno quindi di una domenica asciutta, con unica eccezione la Sicilia che manterrà ancora per un giorno tempo incerto e possibili rovesci soprattutto dalla mattina. Interessata da una lieve perturbazione la Basilicata che riporterà un cielo grigio per buona parte della giornata. In generale tempo asciutto e venti deboli. Mari poco mossi. Le temperature ovunque appariranno in lieve diminuzione, con i valori massimi del termometro che varieranno dagli 8° ai 15°. Anche sulle regioni meridionali la domenica sarà caratterizzata da un miglioramento generale, con il sole che si affaccerà dopo una settimana pesante.