Meteo domani domenica 13 dicembre: miglioramenti in arrivo, ma restano alcune insidie

Meteo domani domenica 13 dicembre: finalmente miglioramenti in arrivo dopo giorni di freddo e pioggia. Ma restano delle criticità in atto

Il bollettino meteo per la giornata di domani presenta dei sensibili miglioramenti su gran parte della penisola. Seconda domenica del mese di dicembre che mostra finalmente una tregua che era attesa da tempo, e che porta qualche buona notizia in una settimana davvero pessima su gran parte delle regioni. Spariscono quasi del tutto le precipitazioni anche se non mancheranno le eccezioni, seppur di poco conto. L’alta pressione di Santa Lucia sta facendo ingresso sulla penisola, con l’arrivo contestuale di venti di Maestrale e Tramontana che porteranno qualche abbassamento della temperatura. Le criticità riguarderanno per lo più l’area adriatica ed il basso tirreno. Ma vediamo nello specifico cosa ci aspetterà nella giornata di domani con aggiornamenti dalle regioni.

Al Nord la situazione meteo non desterà particolari preoccupazioni per tutto l’arco della giornata, con la neve che rimarrà sui rilievi alpini ma in fase di scioglimento anche per la presenza del sole sin dalle ore del mattino. Completamente libere le aree pianeggianti, con possibilità di banchi di nebbia sempre nell’area della Val Padana e dell’Emilia Romagna in generale. Temperature che si manterranno basse, ma la giornata resterà gradevole grazie alla presenza del sole. Unici possibili annuvolamenti sul Nordovest, venti moderati e settentrionali, mari poco mossi. Possibili gelate notturne con criticità negli spostamenti veicolari nelle prime ore del mattino. Temperature che nei valori massimi oscilleranno dai 6° toccati a Milano ed i 12° di Genova.

Anche sul Centro Italia i miglioramenti si avvertiranno durante l’arco della giornata, anche se la mattinata potrà far registrare qualche instabilità sulle aree adriatiche con qualche nuvola presente su Marche Abruzzo ma anche Toscana. Ma la situazione andrà rapidamente in evoluzione con la presenza dell’anticiclone che garantirà sole e bel tempo dal pomeriggio e fino a sera. Sul resto delle regioni centrali invece il sole la farà da padrone, con temperature che si manterranno costanti ed in leggero aumento rispetto ai giorni scorsi. Mari poco mossi e venti deboli a completare lo scenario. Bel tempo anche in Sardegna. I valori massimi delle temperature varieranno dai 16° di Cagliari e gli 8° di Campobasso.

Al Sud piccole criticità, con la situazione meteo che mostrerà la coda del maltempo in Puglia Basilicata, mentre si potranno avere dei temporali anche forti sull’area di Palermo e Messina, con l’instabilità che regnerà ancora per qualche ora quindi anche in Sicilia. Venti forti faranno abbassare le temperature anche se sul resto delle regioni manterranno le soleggiate sino a sera. Situazione in miglioramento che presenterà piccole criticità, dunque, sulle aree meridionali. Mari poco mossi e collegamenti con le isole minori non a rischio. Il termometro nei valori massimi oscillerà dai 6° di Potenza ai 15° di Palermo.