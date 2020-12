Rita Rusic sfila per i fan, dalla giacca il dettaglio bollente che non sfugge – VIDEO

Rita Rusic fa impazzire i follower: con un video emerge un dettaglio bollente che non passa inosservato. Immagini che fanno il giro del web

Continuano i post della ex moglie di Vittorio Cecchi Gori che infiammano i follower di Instagram e che non passano inosservati. Possiamo dire che nell’ultimo periodo la bellezza di origini croate riesce ad avere un grandissimo seguito soprattutto sui social, dove i suoi video e foto sono molto apprezzati soprattutto per la carica sexy che riescono a creare. Insomma, a 60 anni parliamo di una delle donne più affascinanti della televisione e del web. Una provocatrice consapevole delle sue qualità, che fanno perdere ancora oggi la testa ai suoi ammiratori. Dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip la sua popolarità è cresciuta tantissimo. Non solo perché una bellissima donna ma anche per la sua forte personalità che lascia senza parole. Il suo ultimo video ha mostrato un dettaglio bollente che non è passato inosservato.

Rita Rusic è un personaggio pubblico molto apprezzato sul web. La sua relazione con l’imprenditore cinematografico Vittorio Cecchi Gori è finita dopo alcune incomprensioni, anche per l’entrata in scena dopo la sua separazione con il suo ex di Valeria Marini che è diventata la compagna di Cecchi Gori. Un rapporto con la showgirl che non è mai stato idilliaco. Infatti le due si detestano abbastanza, con l’incontro nella casa del Grande Fratello che ha riservato momenti imperdibili per i fan di entrambe. A distanza di mesi la bellezza croata riesce ancora a far perdere la testa ai suoi ammiratori che la seguono con grande passione in tutte le sue uscite pubbliche. Nell’ultima che ha postato ha lasciato senza parole i follower che sono rimasti senza parole davanti alla sfilata che ha improvvisato per i fan con la scollatura che ha fatto sognare i follower. Video che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi.