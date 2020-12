Laura Pausini risponde a una critica fatta da un utente su Instagram, il commento epico ha fatto esplodere il web, ecco cosa è successo

Laura Pausini è tornata a far parlare di se, dopo la polemica sul post contro Maradona poche ore dopo la sua morte, in cui scriveva “bravissimo a giocare a pallone ma poco apprezzabile per mille cose personali“, oggi è tornata al centro dell’attenzione per aver risposto a una critica, fatta da un utente su instagram, con una frecciatina che ha fatto impazzire i fan, ecco cosa ha detto.

Nonostante il periodo critico per molti artisti, Laura Pausini ha avuto un importante successo quest’anno, la cantante è stata molto apprezzata per il suo ruolo di coach a La Voz Espana, facendo arrivare in finale due dei suoi concorrenti, proprio per questo motivo sui suoi social si è ampiamente divertita a postare i suoi traguardi raggiunti nel programma spagnolo che ad alcuni utenti, probabilmente invidiosi del suo successo fuori dall’Italia, hanno commentato in modo non del tutto carino, in particolare Laura si è soffermata su hater che ha scritto sotto il suo post di non essere interessato a quello che succede in America Latina, epico errore dell’utente che non ha capito o forse non è a conoscenza che la Spagna si trova in Europa e non in America Latina.

A Laura l’errore non è passato inosservato, tanto da decidere di rispondere al commento con una frecciatina piccante, infatti in tutta franchezza ha voluto rispondergli per le rime dicendogli “Forse della geografia interessa ancor meno. La Spagna è in Europa!“, la Pausini ha chiaramente asfaltato l’utente che molto probabilmente sapendo del suo grande successo nell’America Latina ha pensato che anche il talent fosse di origini latino americane, sbagliando clamorosamente.

Il post in questione rappresenta la vittoria del suo team, la cantate si mostra fiera e felice del successo raggiunto anche in Spagna, per questo ha voluto condividere con tutti i suoi fan questa vittoria e ringraziare di cuore la Spagna, che le ha permesso di realizzarsi e di portare a termine questa esperienza anche in un periodo critico come questo per tutto il mondo.

“Non ci si abitua mai a una vittoria. Per questo urli, piangi, vivi tutto come se il mondo stesse finendo. Vivo con entusiasmo le mie emozioni, perché cerco continuamente ciò che mi possa dare i brividi. GRAZIE Kelly Isaiah, sei un esempio di essere umano tenace, che affronta la vita con gli occhi grandi. Sei La Voce! Perché hai cantato con tutto quello che avevi tra le tue corde vocali e la tua anima.

GRAZIE SPAGNA per farmi sentire sempre una principessa, per le parole che ho letto in questi mesi. Ti appartengo perché mi ami così come sono, con le mie pazzie e le mie malinconie, i miei difetti e la mia voce. In un anno così difficile per tutti, ancora una volta mi sento privilegiata. Vi ringrazio con tutto il mio cuore italiano. “

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

La reazione del web è stata esilarante, i fan l’hanno nominata regina indiscussa dei commenti memorabili, vedremo se Laura Pausini ci regalerà altre perle così.