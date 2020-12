Vediamo insieme la voce che sta circolando in queste ultime ore per quanto riguarda una probabile sospensione del programma L’eredità.

Il programma è super amato, ed il presentatore è Flavio Insinna, ma in queste ultime ore sta girando una particolare voce su una possibile interruzione del programma l’Eredità.

Vediamo insieme che cosa sta succedendo.

Flavio Insinna viene sospeso il programma l’Eredità? Tutta la verità

Nella giornata di oggi, il programma super amato e seguito, condotto da Flavio Insinna non andrà in onda come di consueto.

Stiamo parlando ovviamente dell’Eredità, il programma come sappiamo è molto amato e seguito, anche grazie alla sua simpatia del presentatore, che negli anni è cambiato ma il format è sempre lo stesso.

In queste ultime serate, abbiamo potuto vedere il campione Massimo Cannoletta che è riuscito a vincere, un montepremi di quasi 250.000 euro, una somma davvero molto elevata.

Della sua vita privata, conosciamo poche informazioni, ma una davvero da far invidia, ovvero il suo lavoro, è infatti il direttore artistico di alcune navi da crociera, motivo per il quale ha praticamente girato tutto il mondo.

Il motivo per il quale però, questa sera il programma condotto da Flavio Insinna non ci sarà è ben preciso.

Ovvero questa sera verrà sostituito da “A riveder le Stelle” in diretta dal teatro la Scala di Milano.

Ma, come di consueto, nella giornata di domani tornerà nuovamente il nostro programma preferito.

E voi seguite il programma condotto da Flavio Insinna, L’Eredità? E cosa ne pensate del fatto che questa sera non andrà in onda?