Vediamo insieme che immagine ha pubblicato la bella Elisabetta Canalis, che ha lasciato tutti senza fiato per la sua sensualità.

Lei è una donna bellissima e molto amata, anche perché è molto simpatica, stiamo parlando di Elisabetta Canalis.

Vediamo meglio insieme che cosa ha pubblicato, nelle ultime ore, che ha lasciato tutti senza parole.

Elisabetta Canalis: il Natale con lei diventa bollente e speciale

Come tutti sappiamo, Elisabetta Canalis, ha lasciato l’Italia per trasferirsi in America, insieme al marito Brian, e alla piccola Skyler che è nata dalla loro unione.

Molto spesso, ovviamente, viene in Italia per passare dei giorni nella sua bellissima Sardegna, e con i suoi parenti.

Questa estate, infatti ha trascorso alcune settimane qui, nel nostro bel paese, prima di ripartire e tornare a Los Angeles.

Nei giorni scorsi, Elisabetta, ha deciso però, di stravolgere il suo look e schiarire notevolmente i suoi capelli castani.

Questa decisione, è stata davvero molto apprezzata dai suoi ammiratori, perché, se possibile, è diventata ancora più bella.

Ovviamente, come spesso accade, c’è chi ha apprezzato moltissimo la sua scelta e chi non l’ha condivisa.

Ma torniamo alla fotografia che ha pubblicato, Elisabetta, in queste ultime ore, che ha lasciato tutti senza fiato.

Possiamo ammirarla, vicino ad un bellissimo caminetto acceso, mentre indossa un bellissimo pigiama, sembra di seta, rosso, che però è aperto.

In questo modo, si può notare il suo intimo rosso e con del pizzo nero che mette in evidenza il suo bellissimo décolleté.

La fotografia, è per un noto marchio di intimo, e la sua bellezza, in questa sorta di versione natalizia è davvero sconvolgente.

E voi cosa ne pensate di questa sensuale scelta di abbigliamento per il Natale che si sta avvicinando, anche se sarà completamente diverso dal solito? Vi piace Elisabetta con il nuovo colore di capelli?