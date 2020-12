Meteo oggi domenica 6 dicembre: rimane il ciclone sull’Italia con piogge temporali e neve

Meteo oggi domenica 6 dicembre: il ciclone non abbandona il nostro paese, con temporali e neve a che rimarranno fino a sera nelle regioni

Il bollettino meteo della prima domenica di dicembre non porta buone notizie in tutta la penisola, con il ciclone che rimane in azione ancora con insistenza e che porta criticità sia nelle regioni del Centro Nord che in quelle del Sud. Maltempo persistente sin dalle prime ore del mattino, con nevicate nelle regioni settentrionali e non solo sui rilievi alpini. Precipitazioni che caratterizzeranno questa domenica pre festiva, con lievi miglioramenti a partire dalla serata. Scirocco ancora protagonista, che porterà una tregua anche su Lombardia Valle d’Aosta e Piemonte. Ma diamo uno sguardo nel dettaglio a quello che ci aspetterà nella giornata di oggi.

Nelle regioni del Nord il tempo si manterrà stabile rispetto alle scorse ore, con la sorpresa di qualche soleggiata che porterà a qualche miglioramento anche in Lombardia. Non mancherà la neve soprattutto sui rilievi alpini, con le alture (sopra i mille metri) che presenteranno un bianco ovunque. Mari agitati e venti di Scirocco sempre presenti sino a sera. Attenzione alle insidie dovuto al ghiaccio che potrà rappresentare una criticità anche per gli spostamenti veicolari. Le temperature si manterranno stabili, e variabili nei valori massimi dai 3° di Torino ed i 14° di Trieste.

Sull’Italia Centrale la situazione meteo rimarrà condizionata dalla presenza del ciclone che porterà grandine piogge e temporali soprattutto su Toscana Abruzzo Lazio e Marche. Attenzione ai bollettini diramati dalla Protezione Civile che diramerà vari avvisi di colore e criticità diversi, consigliando di limitare al massimo gli spostamenti. In Sardegna cielo coperto e tratti nella giornata con soleggiate possibili soprattutto nell’area costiera. In ogni caso, su tutte le regioni del Centro le temperature rimarranno stabili, con i valori massimi che si manterranno dai 10° ai 14°.

Al Sud il bollettino meteo resterà simile a quello delle ore precedenti, con un peggioramento della situazione in alcune regioni come per esempio la Campania. Qui forti temporali si potranno manifestare durante tutto il corso della giornata, soprattutto nel salernitano e nei confini con la Basilicata. Peggioramenti anche in Calabria e Puglia, con la presenza del forte vento di Scirocco che si abbatterà per l’intero arco della giornata. Nel pomeriggio possibili schiarite in Sicilia, ma anche in Calabria e Basilicata. Le temperature massime si attesteranno sui valori di 10° a Potenza e 17° di Palermo.