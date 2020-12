Un triste lutto per la Regina Elisabetta: si è spento il suo adorato cane Vulcan. E ora ad essere rimasta con lei è solo la piccola Candy.

La regina Elisabetta è in lutto per la perdita di Vulcan, il suo amato cane di razza dorgi. Ormai a tenerle compagnia è rimasta solo Candy, l’ultima di una lunga serie di cani posseduti dalla regina, tutti discendenti del cane regalatale da suo padre quando Elisabetta aveva solo 18 anni.

Un’altra brutta notizia per quanto riguarda gli animali della Royal Family. Risale solo a qualche giorno fa, infatti, l’annuncio della morte di Lupo, l’amato cane di William e Kate. La sua morte era stata molto dolorosa per tutta la famiglia anche perché il cane aveva accompagnato i figli della coppia durante tutte le fasi della loro crescita.

E adesso è il triste turno della regina Elisabetta, che si trova ad affrontare così un altro lutto per la perdita di uno dei suoi amati amici a quattro zampe.

La passione della regina Elisabetta

È ormai risaputo come la regina del Regno Unito abbia da sempre avuto una particolare passione per i simpatici i cani di razza corgi e dorgi (un incrocio tra un corgi reale e un bassotto), dei quali si è sempre circondata nell’arco della sua vita intera.

Tutto ha avuto inizio da un regalo del padre quando Elisabetta aveva 18 anni: una piccola femmina di corgi chiamata Susan e diventata poi inseparabile dalla regina sin dal loro primo incontro. Tutti i cani che queen Elizabeth ha adottato nel corso della sua vita sono infatti proprio discendenti di Susan e sono un numero impressionante: sono oltre 30!

La scomparsa di Vulcan

Sembra sia successo per cause naturali, e così recentemente l’amato dorgi se ne è andato dopo 13 anni di fedeltà a fianco della sua padrona, lasciando la regina con un solo ultimo cagnolino rimasto con lei: la dolce Candy, esemplare sempre di razza dorgi.

Data la sua veneranda età di ormai 94 anni infatti, la regina aveva già in precedenza deciso, con molto dispiacere, di non adottare più ulteriori amici pelosi, per la paura di andarsene prima di loro e lasciarli così soli.

È stato sepolto al Castello di Windsor il piccolo Vulcan, vicino a tutti gli altri cani regali, con tanto di lapide riportante il suo nome inciso.

La regina è apparsa profondamente addolorata per la perdita del fedele amico. “Sua Maestà adora i suoi cani e perderne uno è sempre un duro colpo, soprattutto in questo momento“, ha riportato il Daily Mail.

Leggi anche -> 73 anni di matrimonio della regina Elisabetta e Filippo: le foto dell’anniversario in isolamento

Leggi anche -> Grave lutto per il principe Harry: l’annuncio sui social