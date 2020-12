Pippo Baudo è morto: la notizia che è trapelata nelle ultime ore ha spaventato tutti ma è una fake news, il conduttore l’ha commentata con ironia.

Pippo Baudo nelle ultime ore è al centro del gossip per una notizia trapelata da un sito di cronaca rosa che lo aveva dato per morto, ma è una fake news! Il conduttore ha reagito prendendola sul ridere, ormai abituato alle ripetute bufale riguardo la sua scomparsa e ha commentato: “Faccio le corna”

È uno tra i conduttori più noti e stimati in Italia, nonché una tra le carriere più lunghe nella televisione pubblica. Moltissime persone lo amano e, seguendolo negli anni nelle varie trasmissioni da lui condotte, si sono sempre più affezionate a lui. Proprio per questo la notizia che si è diffusa nelle ultime ore riguardante la morte di Pippo Baudo, 84 anni, ha sconvolto tutti. Già sui social si scatenavano i commenti disperati sulla scomparsa del noto volto del mondo dello spettacolo nostrano, ma fortunatamente si trattava di una fake news, una bufala che lo stesso presentatore ha prontamente smentito.

La fake news sulla morte di Pippo Baudo

Il sito di gossip che per primo ha parlato della sua morte ha persino fornito i dettagli sulla causa della morte e sull’ospedale dove si sarebbe trovato Baudo al momento della sua scomparsa. La notizia sembrava attendibile e così in poco tempo ha fatto il giro del web preoccupando tutti i fan. È dovuto intervenire quindi il conduttore stesso per smentire la bufala, mettendo fine una volta per tutte alle voci che sono girate su di lui.

Le parole di Baudo

Il presentatore infatti è intervenuto a telefono con Adnkronos, alla cui redazione ha detto: “Faccio le corna, succede ogni anno che qualcuno dia una notizia letale su di me“. Ha poi continuato con una considerazione su come il problema sia che con il lockdown le persone stanno a casa senza fare niente e, non trovando niente di meglio da fare, si inventano delle bufale da fare circolare in rete. Ha poi concluso simpaticamente: “Per fortuna, ogni volta che qualcuno annuncia la mia morte, mi allunga la vita”.

Le reazioni sui social

Immediate le divertenti reazioni dei social quando sono venuti a sapere della notizia. Il fatto che Pippo Baudo venga dato per morto infatti è ormai un’abitudine: era già successo più volte in passato, creando ogni volta grande scalpore.

L’hashtag #pippobaudo è in tendenza su twitter e questo ha scatenato l’ironia di tutti gli utenti: ecco alcune reazioni.

Ma se finché non l’ho scoperta io non era nessuno!#PippoBaudo pic.twitter.com/uVTDHyNDq6 — BufalaNews (@Labbufala) December 4, 2020

Se sei in tendenza sei un uomo morto.

Anzi no.#PippoBaudo — SonoMeStessa (@sono_stessa) December 4, 2020

LE UNICHE DUE PERSONE IMMORTALI SU QUESTA TERRA .. QUEEN ELIZABETH E PIPPO BAUDO 💘 #Pippobaudo pic.twitter.com/20nyrt2Uep — Aurora✨ (@AuroraDangelo7) December 4, 2020

Mi è preso un colpo #pippobaudo in tendenza, per fortuna è l’ennesima volta che lo danno per morto…che divertimento è? pic.twitter.com/UFuhAoUlcj — mame (@marytb1986) December 4, 2020

