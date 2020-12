Meteo oggi venerdì 4 dicembre: tre giorni di nevicate e freddo, Alpi sommerse

Meteo oggi venerdì 4 novembre: Italia ancora divisa in due, con neve e maltempo al Centro Nord e una piccola tregua nelle regioni meridionali

Bollettino meteo non privo di criticità quello che ci porta al primo fine settimana di questo mese di dicembre, l’ultimo di un brutto 2020. La giornata di oggi infatti non promette nulla di buono soprattutto nelle regioni del Nord e in parte di quelle centrali. Situazione in leggero miglioramento invece al Sud, con piccole insidie ancora in agguato. In tutta Italia rimarrà la presenza del ciclone che proviene dal Nord Europa, con gli effetti che si tradurranno in nevicate corpose e in generale abbassamento delle temperature. Ma diamo uno sguardo dettagliato a quella che sarà la giornata di oggi su tutto il territorio.

Come sempre cominciamo l’analisi del bollettino meteo con le previsioni che riguardano il Nord, con un notevole peggioramento della situazione soprattutto nelle regioni ad Ovest. Infatti qui le nevicate saranno ancora una volta intense per tutta la giornata. Ghiaccio e tempo grigio sia sui rilievi alpini che nelle aree di pianura. Temperature crollate e per buona parte sotto lo zero sia in Lombardia che in Piemonte. La situazione in peggioramento anche per la presenza di piogge miste a neve anche in bassa quota nelle aree della Pianura Padana ma anche in Veneto e Friuli. Nessuna speranza di schiarita sino a sera quando il termometro tornerà a posizionarsi sullo zero, venti forti e mari mossi a chiudere il quadro della situazione. Le temperature nei valori massimi oscilleranno dai 3° ai 13°.