La bellissima Diletta Leotta, in queste ultimissime ore ha pubblicato una fotografia che ha lasciato senza parole con il suo nuovo look.

Lei è una bellissima donna del mondo dello spettacolo, e giornalista sportiva, stiamo parlando ovviamente di Diletta Leotta.

Vediamo insieme come ha stravolto il suo look, lasciando tutti senza parole.

Diletta Leotta: stravolge il suo look ma i fan notano un particolare bollente

Una giornalista e donna bellissima, Diletta Leotta, è sempre molto amata e seguita sui vari social, dove è molto attiva, pubblicando quello che le succede nella sua vita privata e lavorativa.

Come sappiamo, dopo la fine della sua relazione con il pugile Toretto, per il momento non sembrano esserci nuovi amori in vista, ma solamente il suo cagnolino che le tiene compagnia.

Ma torniamo alla fotografia che ha pubblicato nelle ultime ore dove ha mostrato il suo nuovo look, lasciando tutti senza parole.

Diletta ha sempre avuto i capelli lunghissimi, ma ha deciso per un taglio netto, e adesso le arrivano sulle spalle.

In molti hanno commentato che la scelta è assolutamente approvata e che stà molto bene, ma il dettaglio bollente non è certo sfuggito ai più attenti.

Perché Diletta, nel mostrare il nuovo look, indossa un accappatoio bianco lasciato leggermente aperto sul suo prosperoso e florido décolleté, ed in tantissimi hanno dato un’occhiata anche li.

Per quanto riguarda il suo trucco è sempre molto leggero e naturale, quasi da non sembrare truccata.

E voi cosa ne pensate di questa scelta che ha fatto la bella Diletta Leotta? Secondo voi come qualsiasi donna che cambia il taglio di capelli c’è qualcosa sotto che nasconde, magari un nuovo amore?