Heather Parisi sul flirt con Maradona: “Noi amanti? Mio figlio è sotto shock”

Heather Parisi, dopo la notizia sul presunto flirt con Maradona, ha dovuto dare spiegazioni a suo figlio di soli 10 anni, il quale è stato contattato da un utente su Instagram, il quale l’ha aggredito verbalmente, ecco cosa è successo

Nelle ultime ore, Heather Parisi ha dovuto affrontare una situazione particolare con il figlio di soli 10 anni, dopo che alcuni utenti hanno riesumato un vecchio gossip su un presunto flirt tra lei e Armando Maradona, venuto a mancare qualche giorno fa.

Heather, dopo la notizia venuta a galla qualche ora fa, ha dovuto giustificarsi con suo figlio perché un utente sui social ha scritto al suo piccolo, accusando la madre di essere stata un amante di Maradona quando lui era sposato, le parole di questa persona al figlio di Heather Parisi sono state molto forti, gli ha scritto “sarà triste tua mamma è morto il suo amante di gioventù, Diego Maradona, dille che è inutile bloccare le persone quando dicono la verità se cerchi su internet trovi le foto del flirt, peccato che lui fosse spostato, baci” questo è il messaggio che il figlio di Heather Parisi ha ricevuto da uno sconosciuto, l’ha sconvolto al punto tale da chiedere alla madre spiegazioni.

Heather sconvolta dall’accaduto, ha raccontato quello che è successo nelle ultime ore, conferma di aver denunciato l’utente per la deplorevole azione e si sfoga dichiarando ” mio figlio dopo aver letto quel messaggio sul suo profilo instagram, è venuto da e mi ha chiesto ” mamma come posso riconoscere se qualcuno dice la verità” io ho risposto che diffido da chi si vanta di dire la verità, perché è la scusa che usano gli ignoranti per mancanza di immaginazione” continua il suo discorso spiegando al figlio che la verità per essere reale deve essere dimostrata, ma che non può essere mai una certezza anche se è stata effettivamente vissuta.

Heather Parisi non ha commentato o lasciato dichiarazioni sul presunto flirt tra lei e Maradona, quello che le interessa è lo stato d’animo del figlio, che nelle ultime ore, da quanto ha dichiarato la Parisi, si è mostrato sconvolto di fronte alle parole violente di questa persona.

Heather ci tiene a mandare un messaggio a questo utente, ma soprattutto vuole che arrivi anche a altre persone che si permettono di entrare nella vita dei più piccoli non pensando che essendo bambini sono ancora più sensibili e dice “ciascuno di noi, dovrebbe ricordare che quando interagisce con un bambino, è come se scrivesse su un pezzo di carta, c’è chi arricchisce quel pezzo di carta con sentimenti positivi e d’amore e chi invece lo imbratta con la peggiore perfidia” e aggiunge che secondo lei non c’è dubbio a quale categoria appartenga l’utente che ha scritto il messaggio.

Vedremo se con il passare del tempo la situazione tra e il piccolo di soli 10 anni migliorerà, per adesso rimane ferma sulla sua posizione senza dare chiarimenti sul rapporto tra lei e Armando Maradona.

