Elena Morali ha pubblicato un video su Instagram che ha messo in risalto le sue qualità fisiche: bellezza e sensualità sempre in primo piano

La compagna di Luigi Favoloso è apparsa in tutta la sua carica di sensualità in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Si tratta di un Tik Tok, con immagini che hanno tenuto col fiato sospeso i suoi follower. La showgirl sta attraversando un periodo molto felice della sua vita. Dopo le vicissitudini, tra l’altro raccontate anche in televisione, relative alle sue relazioni fallite, adesso sembra aver trovato la persona giusta della sua vita. Parliamo di Luigi Favoloso, l’ex di Nina Moric. I due insieme appaiono innamorati e felici, a dispetto delle critiche nei loro confronti da parte della critica che aveva messo in dubbio la veridicità del loro rapporto. Invece, a suon di smentite ufficiali, i due hanno respinto al mittente le varie accuse confermando il loro amore che come detto appare solido e a volte anche senza freni.

Elena Morali è una donna molto bella ed attraente. Nell’ultimo periodo, messi da parte i problemi personali, sembra risplendere di una luce nuova, e tutto questo grazie alla relazione con Luigi Favoloso che non smette di giurare amore nei suoi confronti anche pubblicamente. La coppia appare affiatata e pronta addirittura al grande passo, che in estate ed in modo simbolico hanno già portato a termine. Infatti a Zanzibar hanno simulato un matrimonio con rito pagano, con la promessa di arrivare poi a celebrare quello vero. In attesa di arrivare a questo momento la showgirl si diverte a provocare i follower di Instagram con dei post davvero mozzafiato. E che mettono in evidenza la sua bellezza e sensualità, che di volta in volta emerge. Nell’ultimo video che ha pubblicato come detto il clamore è stato ampio. Seduta su uno sgabello con le gambe a coprire le curve, sembrava fosse nuda e pronta a mostrare le sue curve. Invece, con un movimento sensuale scopre tutto mostrando l’intimo nero. Con la delusione dei follower che pensavano di poter ammirare la sua bellezza senza veli. Video pubblicato sotto, a voi i commenti.