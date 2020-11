Continua a far parlare di sé Selvaggia Roma, che questa volta è protagonista di un racconto che ha scioccato tutti a partire da Tommaso Zorzi: la rivelazione sul fratello dell’ex di Chiofalo l’ha lasciato senza parole.

La gieffina Selvaggia Roma non teme di farsi vedere in lacrime davanti alle telecamere del GF: a consolarla ci pensa Tommaso Zorzi, concorrente al quale Selvaggia ha rivelato alcuni dettagli dolorosi sul passato di suo fratello. Ecco il suo racconto.

LA 30enne romana, una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello, sta instaurando negli ultimi giorni una bella e sincera amicizia con l’influencer Tommaso Zorzi, nella Casa del Grande Fratello Vip 5 da ben più tempo di lei.

Piano piano la concorrente sta imparando a lasciarsi andare e, grazie alla confidenza raggiunta con Tommaso, si è sciolta raccontando a cuore aperto un episodio del suo passato per lei molto doloroso che ha come protagonista suo fratello. Ciò che ha detto ha colpito molto sia Tommaso stesso che i telespettatori da casa.

La rivelazione di Selvaggia Roma a Zorzi sul fratello

È stato durante il corso della giornata di ieri 27 novembre che è arrivata l’inaspettata confessione da parte di Selvaggia. Come dichiara la stessa gieffina durante una confessione a Tommaso Zorzi, infatti, suo fratello in passato è stato gravemente depresso, ed è stato a causa della grave depressione che lo attanagliava che questo ha tentato persino il suicidio.

Proprio in seguito alla specifica domanda del 25enne milanese (se suo fratello avesse provato a togliersi la vita) infatti, la concorrente non ha potuto rispondere utilizzando troppi giri di parole: “Sì, ha provato ad uccidersi nel modo più ovvio“, ha detto. La precisazione è arrivata subito dopo: il fratello infatti ha cercato di porre fine alla propria esistenza tramite dei tagli sulle braccia che si è fatto mentre si trovava nel bagno della propria abitazione.

Selvaggia in lacrime: “Non è mai stato ascoltato“

Solo a quel segnale evidente allora la ex di Chiofalo, come lei stessa ammette, si sarebbe accorta delle gravi difficoltà che il fratello stava passando: “Non è mai stato ascoltato come avrebbe voluto lui realmente“, ha detto in lacrime.

Lo sfogo della influencer romana è poi continuato e tra singhiozzi e soffiate di naso Selvaggia ha ammesso di sentirsi tremendamente in colpa per non aver prestato la sufficiente attenzione che il fratello si sarebbe meritato nel periodo difficile che stava attraversando, soprattutto quando aveva tanto bisogno di lei.

La risposta di Tommaso

Di tutta risposta Tommaso, che attentamente aveva seguito, consolato e rassicurato Selvaggia per tutto il corso del suo sfogo, ha condiviso con lei i propri momenti di sofferenza, dando vita ad un bel momento di scambio di attenzioni tra due amici. Il ragazzo ha infatti confessato alla Roma che non sta affrontando un bel periodo nemmeno lui all’interno della Casa del GF, soprattutto dopo la dichiarazione dell’amico stretto Francesco Oppini di voler presto abbandonare la casa.

Ed ecco che a questo punto a consolare è invece il turno di Selvaggia, che amorevolmente esprime tutto il suo affetto per Tommaso ammettendo il suo dispiacere nel vederlo stare così male.

Un tenero momento questo, che svela come il Grande Fratello non sia fatto solo di urla e di litigi ma anche di dolci scambi di esperienze di vita tra i numerosi concorrenti.

