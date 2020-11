Vediamo meglio cosa è successo a Dayane Mello, dopo essersi gettata in piscina, dove le telecamere hanno inquadrato un dettaglio bollente.

Lei è tra le protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, stiamo parlando di Dayane Mello.

La bella ragazza ha fatto un bagno in piscina, ma un dettaglio in particolare è stato ripreso dalle telecamere, vediamo meglio insieme che cosa è successo.

GF Vip: Dayane Mello si butta in piscina ma arriva l’incidente bollente

Nella giornata di ieri, i ragazzi del Grande Fratello vip, hanno trovato un particolare modo per trascorrere le ore, ovvero dei divertenti tuffi in piscina.

Ma per la bella Dayane è successo un qualcosa di particolare, un imprevisto che le telecamere del GF Vip non si sono lasciati sfuggire.

Cerchiano di capire meglio cosa è successo e come sono andati i fatti, ovvero, mentre stava cercando di mostrare a Giulia Salemi come si fa un tuffo, la spallina del suo reggiseno cade.

La gara è stata ideata proprio da Giulia, dove ha anche confessato di non saperlo farlo con la testa, ma gli altri non credevano a queste sue parole.

Ma una volta mostrato, hanno capito che non era uno scherzo, ma davvero così, e l’amica Dayane ha cercato di mostrare a Giulia come si esegue un perfetto tuffo.

Proprio in quel momento avviene qualcosa che nessuno si sapere aspettato, ovvero la spallina cade e si vede tutto.

La telecamera, come abbiamo detto riprende tutto, ed anche se Dayane cerca di coprirsi ormai è troppo tardi.

Dayane ha continuato a tuffarsi, e questo incidente bollente è capitato altre volte, per la gioia, forse dei telespettatori a casa.

Ma Giulia, dopo tutte le dimostrazioni che le sono state fatte, e le prove, alla fine non è riuscita ad imparare il tuffo di testa.

E voi siete capaci a buttarvi così in acqua? Seguite il Grande Fratello Vip, ed avete visto l’incidente in diretta?