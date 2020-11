La fidanzata di Paolo Brosio è stata beccata dai paparazzi con un altro uomo e, stando alle dichiarazioni di lui, l’avrebbe anche baciata. Ecco che cosa è successo durante la puntata di domenica.

La coppia formata da Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio è di nuovo sotto i riflettori: pare che la fidanzata sia incolpata di aver baciato un altro uomo, il quale ha rivelato di chiamarsi Diego ed è intervenuto direttamente durante la puntata di LIVE – Non è la D’Urso confermando le voci. Immediata la reazione di lei, ecco che cosa ha detto.

La coppia ospite a LIVE – Non è la D’Urso

Si torna a parlare di Paolo Brosio e della sua compagna 22enne Maria Laura De Vitis, nuovamente ospiti nella stessa trasmissione che li aveva consacrati come coppia ufficiale durante la loro prima apparizione insieme in tv, solo una settimana fa. Causa della loro ospitata a LIVE – Non è la D’Urso stavolta, sono le voci che stanno correndo sulla ragazza, che è stata paparazzata a Milano con un imprenditore milanese qualche tempo fa. Alle fotografie uscite su Novella 2000 erano poi seguite anche le accuse di un bacio scappato tra i due, dichiarazioni che erano sempre state fermamente smentite da lei.

Alla vista degli scatti in questione che ritraggono la De Vitis rientrare a casa e salutare il ragazzo che l’ha accompagnata in auto (momento nel quale sembra anche essere scattato il bacio), la 22enne ha infatti negato tutto, smontando con decisione l’ipotesi di un tradimento. “Vorrei sapere chi ha dichiarato questo bacio, mi viene da ridere. Ho visto questo ragazzo due volte, a cena casa di amici, Una delle quali mi ha accompagnato a casa. Finita lì“, ha commentato, aggiungendo che quella non era certo la prima volta in cui un amico la accompagnava a casa, in quanto a Milano lei è sprovvista dell’auto. Ma è nel corso della puntata che è arrivata la svolta, ed è intervenuto personalmente il diretto interessato.

Le parole di Diego: “Ci siamo baciati”

Ma ancora Maria Laura non sapeva che il ragazzo in questione era stato sentito in prima persona. Ai microfoni di LIVE – Non è la D’Urso Diego ha infatti dichiarato la sua versione dei fatti. I due si sarebbero conosciuti 20 giorni fa quando erano ospiti a casa di amici e hanno poi iniziato a parlare e approfondito la conoscenza. Lei avrebbe esplicitato la sua relazione con Paolo Brosio e il fatto di stare iniziando a provare dei sentimenti per lui. “Secondo me lui dovrebbe dedicarsi più a lei, invece di andare a fare scene nella Casa. Brosio, quello che trascuri perdi!“, ha raccomandato Diego, concludendo l’intervendo svelando che comunque c’era stato un bacio davanti a casa e ammettendo: “Voglio continuare questa cosa con lei“.

La reazione di Maria Laura

Ma è quindi vero che la fidanzata di Brosio ha baciato un altro uomo? Pare di no, a quanto sembra dalla reazione di lei che, scandalizzata, ha chiesto un incontro faccia a faccia con l’uomo: “Voglio sapere se questo ragazzo ha bevuto qualcosa prima dell’intervista. Sono scioccata, negherò fino alla morte. Voglio un confronto“. Dello stesso parere anche Soleil Sorge anche se, secondo lei, la De Vitis starebbe in realtà sfruttando la relazione con Brosio per farsi conoscere ed aumentare la propia popolarità: “Sei interessata alla visibilità“, ha sentenziato. Non resta che seguire le ultime novità per scavare più a fondo in questa storia piena di colpi di scena!

La fidanzata 22enne di Paolo Brosio si difende dalle accuse di tradimento a Live #noneladurso! pic.twitter.com/n2TzcWHYl4 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 22, 2020

