Lutto per Kate e William: sui social l’addio al loro amato amico

Kate e William sono alle prese con un grave lutto che ha colpito la loro famiglia: il post dedicato al loro cocker Lupo è commovente, e arriva un contributo anche da parte di James, fratello di Kate e amante degli animali.

Tramite un post Instagram il principe William e la moglie Kate Middleton hanno comunicato il grave lutto da cui sono stati improvvisamente investiti: la perdita del loro amato Lupo, un cocker spaniel nero che faceva parte della famiglia da ormai ben nove anni. Negli anni infatti era apparso spesso nelle foto di famiglia ufficiali dei duchi di Cambridge, fra cui anche quella scattata nel 2013 in occasione della nascita del principino George.

Le parole di Kate e William nel post Instagram

Donato alla coppia come regalo di Natale in anticipo nel 2011, il fedele cane aveva accompagnato i due piccoli di casa George e Charlotte dalla loro nascita attraverso le tappe più importanti della vita. “Purtroppo lo scorso fine settimana il nostro amato Lupo è morto” si legge nel post Instagram firmato “W&C”. “Negli ultimi nove anni è stato il cuore della nostra famiglia e ci mancherà tantissimo“, continua la didascalia. Non è stata svelata la causa della morte del cocker, certo è che la sua scomparsa ha lasciato tanto dolore non solo a William, alla moglie e ai figli, ma anche al fratello di Kate, James, il quale ha a sua volta dedicato un lungo e commovente post Instagram alla morte del cane.

La dedica sui social di James, fratello di Kate

Lupo era infatti il figlio di Ella, il cocker spaniel che appartiene a James Middleton, fratello di Kate. Il 33enne è un amante dei cani e in particolare dei cocker spaniel: ne possiede addirittura un piccolo allevamento. Non stupisce, quindi, la particolare sensibilità e serietà con cui affronta il delicato argomento della morte del cagnolino della sorella.

Come spiega nella didascalia nel post Instagram dedicato, il cane non è solo un animale da compagnia ma è a tutti gli effetti un vero e proprio membro della famiglia, un migliore amico, un compagno fedele, un insegnante e un terapista. “Niente potrà mai prepararti alla perdita di un cane“, esordisce James in commento alla scomparsa di Lupo, paragonando la perdita di un cane alla perdita di una persona cara. Prosegue poi ricordando la morte del suo primo cane Tilly, avvenuta ormai nel 2017 ma di come questa ancora gli faccia molto male, soprattutto dopo la scomparsa di Lupo che ha fatto riaffiorare quel tipo di emozioni. “Riposa in pace Lupo. Tilly & Mini ti aspettano. Sarai sempre ricordato e la tua eredità vivrà per sempre. Good boy“, conclude commosso.

