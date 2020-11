Justine Mattera senza limiti su Instagram: non indossa l’intimo, l’occhio cade proprio lì

Justine Mattera ha postato una foto su Instagram che ha mostrato la sua sensualità: la scollatura della showgirl ha fatto il giro del web

Una foto su Instagram ha scatenato i follower che non hanno resistito alla tentazione di esprimere la loro approvazione nei suoi confronti. E dobbiamo constatare che, soprattutto nell’ultimo periodo, la showgirl di origini americane ha fatto spesso parlare di sé. Innanzitutto con post bollenti che hanno messo in evidenza le sue qualità fisiche di donna di 49 anni attraente e seducente. Ma anche per i messaggi condivisi con i follower su temi di attualità che hanno scaturito l’interesse generale. Infatti i dubbi della showgirl hanno riguardato essenzialmente un tema in particolare. Ossia quello dell’emergenza Coronavirus, che sta imperversando in tantissimi paesi, Italia compresa. La seconda ondata della pandemia spaventa molto gli italiani, che hanno risposto alle condivisioni della showgirl. Che dopo vent’anni non potrà fare ritorno negli Usa per trascorrere le festività natalizie nei suoi luoghi dell’infanzia e della giovinezza. Per questo motivo è apparsa nostalgica e preoccupata per la situazione che tutti stiamo vivendo. I follower, che si dicono pazzi di lei, hanno condiviso in ogni caso anche le sue perplessità, rispondendo alla domanda su come trascorreranno le prossime festività natalizie, e soprattutto con chi. Ovviamente tutto questo nei limiti delle restrizioni in atto per fronteggiare l’emergenza.

Justine Mattera nelle scorse ore ha anche raccontato un aneddoto riguardo al rientro a scuola della figlia. Che proprio ieri mattina, lunedì 23 novembre, ha dimenticato la mascherina per poter entrare in classe. Solo l’aiuto di un negoziante ha ‘salvato’ dall’inconveniente la showgirl e la bambina. Con l’ennesima confessione per la difficoltà nell’andare avanti con una parvenza di vita normale in questa emergenza mai vista prima di oggi. Intanto l’ex moglie di Paolo Limiti non ha mai smesso di sedurre i suoi ammiratori con una serie di post su Instagram che spesso hanno fatto il giro del web. Foto e video che hanno messo in primo piano la sue sensualità e bellezza, ma anche un fisico tonico e perfetto che alla soglia dei 50 anni fa ancora perdere la testa a tantissimi uomini. Che non si limitano ad apprezzarla solamente, commentando in modo entusiasta gli scatti ed i video che di tanto in tanto propone. Anche nell’ultimo che ha condiviso è apparsa irresistibile per i follower, che sono rimasti senza parole davanti alla sua perfezione fisica. Una foto che in pochi minuti ha scatenato le fantasie dei suoi ammiratori che non hanno perso tempo e si sono scatenati con una pioggia di like e commenti per evidenziare il loro gradimento. Senza intimo e con una maglietta appena abbottonata, ha trattenuto a stento le curve, con il gioco del vedo non vedo che ha reso rovente l’atmosfera per i suoi ammiratori.