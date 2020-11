Meteo oggi lunedì 23 novembre: la settimana comincerà all’insegna della stabilità e dell’alta pressione, ma da mercoledì attese delle novità

La situazione meteo sin da oggi apparirà in netto miglioramento rispetto alle scorse ore in gran parte delle regioni. Con l’alta pressione che renderà piacevoli le giornate della settimana appena iniziata soprattutto al Nord ed al Centro, mentre al Sud il maltempo risulterà in diminuzione da oggi e fino a mercoledì. Infatti su tutto il territorio si assisterà ad un notevole assestamento con soleggiate anche in alcune aree che nei giorni sono risultate critiche. Restrizioni relative all’emergenza Coronavirus permettendo, sarà piacevole trascorrere qualche ora all’aperto anche grazie al lieve aumento delle temperature che ci accompagnerà fino a mercoledì 25.

Infatti a partire dalla giornata di giovedì 26 il tempo comincerà a mostrare qualche cambiamento soprattutto nelle regioni del Centro Sud, con la comparsa di nuvole ed il ritorno di un ciclone dai Balcani che renderà nuovamente incerto il tempo anche in alcune aree del Nord. Le fitte nebbie e l’umidità contribuiranno nell’Italia settentrionale a rendere le giornate meno tiepide rispetto ai primi giorni della settimana. Mentre al Centro Sud, in particolare in Calabria e Sicilia, torneranno i rovesci a carattere sparso e qualche temporale. Sulle restanti regioni manterrà il bel tempo, con le temperature in diminuzione soprattutto nelle ore serali.

Dalla giornata di venerdì 27 i rovesci si manterranno in alcune regioni come la Toscana ma anche la Calabria la Sicilia e la Sardegna. Non si tratterà di fenomeni critici come quelli registrati nei giorni scorsi, ma i cieli in queste regioni torneranno grigi almeno per alcune ore della giornata. Così, quello che si preannuncia, sarà un fine settimana non bello per quel che concerne la situazione meteo, con le piogge che si manterranno in Sardegna Calabria e Sicilia, ma anche in alcune regioni del Centro Nord come la Liguria la Toscana e l’Emilia Romagna. Perturbazioni che aumenteranno anche a carattere temporalesco anche nella giornata di domenica, ed in forte aumento, con interessamento anche della Campania del Lazio della Puglia e delle regioni del Nord Est. Possibili anche nevicate nell’area appenninica sui mille metri.