Vediamo insieme a che cosa si riferisce il fratello di Maria Teresa Ruta, dicendo che è un problema per la sua famiglia.

Lei è una donna che sta facendo parlare di se all’interno della casa più spiata d’Italia, ovvero quella del Grande Fratello vip, stiamo parlando di Maria Teresa Ruta.

Ma vediamo meglio insieme che cosa è successo.

GF Vip: Maria Teresa Ruta il fratello confessa “E’ un problema per la mia famiglia”

La bravissima e seguita da molti anni, Maria Teresa Ruta, è una degli inquilini della casa del Gf, era entrata in coppia con la figlia Guenda, ma poi hanno gareggiato da sole.

Maria Teresa, sta facendo conoscere al pubblico un aspetto della sua personalità che in pochi conoscevano.

Nella sua vita privata, ha sofferto molto, ed il fratello Stefano ha voluto fare alcune dichiarazioni sulle pagine del giornale Chi, diretto da Alfonso Signorini.

Ha dichiarato, infatti, che la loro famiglia è molto unita, e che i divorzi sono stati vissuti davvero molto male:

“Le nostre separazioni sono state una macchia per la mia famiglia. Per i nostri il matrimonio si consuma dal sì fino alla morte”

Hanno poi parlato di come, Stefano vede Maria Teresa all’interno della casa, e per il momento sembra tutto stia andando nel migliore dei modi.

Stefano ha poi parlato anche di Guenda, dichiarando che è sempre stata più grande della sua età, e che era abbastanza “fumantina”, ma ha anche ammesso che la sua infanzia non è stata vissuta in totale spensieratezza, come si dovrebbe fare.

E voi cosa ne pensate della partecipazione al Grande Fratello Vip, di Maria Teresa Ruta? Vi piace oppure il vostro, o la vostra, preferita è un’altra?