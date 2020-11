Costanza Caracciolo per il secondo compleanno della sua primogenita Stella, ha deciso di organizzare una festa a tema con palloncini, dolci, festoni e unicorni. Tanto affetto e una dedica speciale per la sua piccola. Ecco le sue parole

Costanza Caracciolo: festa a tema per la figlia Stella

Costanza Caracciolo per il secondo compleanno della sua primogenita Stella, ha deciso di organizzare una festa a tema con palloncini, dolci, festoni e unicorni. L’ex velina ha pensato proprio a tutto per rendere speciale questo giorno di festa: si è armata di forbici e nastro adesivo e, dopo aver acquistato tutto l’occorrente, ha addobbato la casa, condividendo il risultato sui social.

La festa si è svolta a casa ma senza invitati e forse anche per questo la Caracciolo ha voluto fare le cose in grande, per riuscire a colmare l’assenza di invitati e rendere comunque felice Stella nel giorno del suo compleanno. Qualche palloncino, un po’ di fantasia e tanto impegno da parte di mamma per creare un’atmosfera fiabesca, piena di corone e unicorni, che ha lasciato la piccola Stella, vestita in stile principessina con l’abito di tulle, a bocca aperta e con gli occhi felici. “Auguri principessa nostra! Ti amiamo tanto” è la dedica che mamma Caracciolo che voluto postare su Instagram insieme alle foto della festa. Dopo aver messo online gli scatti del compleanno, sono arrivati sotto al post numerosi commenti di auguri, non solo da parte di fan e sportivi, ma anche delle amiche vip della mamma come Juliana Moreira, Elena Barolo, Marica Pellegrinelli, Benedetta Mazza e Flavia Pennetta.

La dolce dedica social per il compleanno di Stella

Nel giorno di compleanno della piccola Stella, primogenita di Costanza Caracciolo e Christian Vieri, l’ex velina ha voluto postare su Instagram un dolce pensiero ricolto proprio alla festeggiata: “Mancano le parole per descrivere l’amore che provo per te, hai dato un senso alla mia vita, grazie perché ogni tuo sorriso mi fai morire d’amore..Buon secondo compleanno amore mio! Ti amo Stellina” ha scritto Costanza nel post, citando anche la canzone Per Te di Jovanotti: “Ti dedico tutto ciò che di bello, buono e gentile esiste in questa vita“.

Una dolce dedica che la mamma ha voluto accompagnare ad una foto pubblicata su Instagram in cui si vede Costanza che tiene in braccio la piccola Stella, scattata nel giorno del battesimo della secondogenita Isabel, nata in pieno lockdown. Il ritratto di una mamma innamorata della sua bambina, un abbraccio che ha fatto subito il pieno di like e di commenti. Molti fan hanno infatti commentato la foto con parole dolci e auguri sinceri rivolti alla bambina.

