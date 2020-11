Meteo oggi martedì 17 novembre: sole e piogge nelle regioni. Italia spezzata in due

Meteo oggi martedì 17 novembre: forte instabilità sull’Italia, con l’alternanza tra bel tempo e forti temporali nelle regioni. I dettagli

Nella giornata di oggi la situazione meteo presenterà un’Italia a due facce, spezzata in due. Con una parte della penisola che si caratterizzerà per sole e bel tempo, mentre l’altra continuerà a subire una forte perturbazione che porterà piogge e temporali sparsi. Una situazione che vedrà contrapposto il Nord dal Sud, con il Centro Italia che invece si dividerà a metà, con delle regioni che subiranno le conseguenze della perturbazione che investe il meridione e la stabilità delle regioni settentrionali. Insomma, questo pazzo ed anomalo mese di novembre si rifletterà proprio nella giornata di oggi. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci aspetterà nelle prossime ore e fino a sera.

Come detto nelle regioni del Nord prevarrà la stabilità, anche nelle regioni come per esempio la Liguria che nei giorni scorsi hanno subito le maggiori conseguenze dell’instabilità dovuta al ritiro dell’anticiclone africano. Per tutta la giornata di oggi quindi prevarrà il bel tempo, con soleggiate ovunque e qualche nuvola sparsa che non creerà particolari problemi nemmeno sui rilievi alpini. Come sempre si richiederà prudenza negli spostamenti nelle prime ore del mattino ancora a causa di possibili banchi di nebbia nella Val Padana e in Piemonte Lombardia. Temperature di poco al di sotto dei 20° e in calo solo nelle ore notturne.

Nel Centro Italia la situazione meteo sarà all’insegna dell’instabilità parziale, con alcune regioni come le Marche l’Umbria l’Abruzzo ed il Molise che saranno colpite dal mal tempo con temporali e piogge anche di forte intensità durante la giornata. Nel resto delle regioni prevarrà il bel tempo, con temperature gradevoli e sole. Anche la Sardegna godrà di una giornata di sole con venti deboli e mari poco mossi.

La situazione peggiore si registrerà invece in tutte le regioni meridionali. Qui piogge e temporali andranno avanti nel corso della giornata, con un lieve miglioramento in Campania che già nelle scorse ore ha fatto i conti con il maltempo, soprattutto da stanotte. Nel resto delle regioni il tempo rimarrà all’insegna dell’instabilità, con la Puglia insieme alla Calabria ed alla Sicilia che faranno registrare le principali criticità.