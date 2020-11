Meteo domani mercoledì 18 novembre: in arrivo miglioramenti, ma non in tutte le regioni

Meteo domani mercoledì 18 novembre: la situazione di instabilità sul nostro territorio è in aumento, e interessa anche alcune regioni del Sud

La situazione meteo apparirà in leggero miglioramento nella giornata di domani, con la minaccia pioggia che rimarrà nelle regioni meridionali fino alla mattinata, con la situazione in miglioramento a partire dalle prime ore del pomeriggio. Le temperature subiranno una diminuzione generale su tutta la penisola, con maggiore intensità al Centro Nord. Nebbia sempre in agguato nelle prime ore del mattino in Val Padana ed in Lombardia e Piemonte, per il resto poche criticità in una giornata di transizione verso il freddo del fine settimana. Vediamo nel dettaglio il tempo per la giornata di domani.

Nelle regioni del Nord il tempo sarà caratterizzato da una stabilità che si prolungherà anche nelle ore successive, con sole e bel tempo sin dalle ore del mattino. Foschie e banchi di nebbia si registreranno ancora una volta in Lombardia e Piemonte, ma con maggiore insistenza in Val Padana ma anche in alcune aree della Toscana. Venti moderati e mari localmente mossi. Temperature che si manterranno nella media e tra un minimo di 10° ed un massimo di 17°.

Al Centro la giornata di domani ripercorrerà quella di oggi, con cieli sereni e poco nuvolosi ma con venti provenienti da Nord che contribuiranno a rendere l’aria fresca soprattutto nelle ore serali e pomeridiane. In tutte le regioni ci sarà sole e bel tempo, con possibili e locali addensamento lungo i territori delle Marche e dell’Abruzzo, ma di poco conto e che non creeranno particolari criticità. Venti moderati e mari poco mossi, temperature che si varieranno dai 12° ai 19°. Soleggiata anche la Sardegna che continuerà a godere di tempo limpido e venti moderati.

Nelle regioni meridionali la giornata sarà ancora variabile. Situazione meteo ancora instabile, con la mattinata che vedrà ancora pioggia in Puglia Campania Basilicata Calabria e Sicilia. I forti venti però spingeranno via le nuvole e riporteranno il sereno già dal primo pomeriggio, con qualche addensamento e locali piogge in Sicilia e parte della Calabria. Poi i miglioramenti porteranno stabilità sino a sera, con le temperature che si manterranno tra i 12° ed i 21°.