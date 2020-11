Stasera andrà in onda la diciannovesima puntata del GF Vip e secondo le ultime indiscrezioni, un altro concorrente farà il suo attesissimo ingresso nella casa. Scopriamo chi è.

Nelle ultime settimane Alfonso Signorini ha svelato che il reality di Canale 5 andrà in onda fino a febbraio e nove nuovissimi concorrenti entreranno nella casa più spiata d’Italia per creare inaspettate e divertentidinamiche all’interno del programma.

Dopo l’entrata lampo di Stefano Bettarini, qualificato dopo solo tre giorni per aver bestemmiato, la scorsa settimana hanno fatto il loro ingresso dalla porta rossa anche la showgirl Giulia Salemi e l’influencer Selvaggia Roma.

La Roma in pochissime ore di permanenza ha già notevolmente scosso gli animi in casa, è stata infatti protagonista di un duro scontro con Enock. La bella 30enne ha accusato il fratello di Balottelli di aver tradito la fidanzata Giorgia con lei, pochi mesi prima di entrare nella casa. La reazione della fidanzata non si è fatta attendere e con un post Instagram, Giorgia ha consigliato alla Roma di “Andare a giocare un po’ più in là” frase ripresa da una famosa citazione di Giulia De Lellis che nell’edizione del GF Vip che vedeva protagonista il fidanzato dell’epoca Andrea Damante, aveva consigliato ad Asia Nuccetelli di lasciare stare il suo compagno, concentrando le sue attenzioni altrove. Stasera vedremo come Alfonso Signorini gestirà la notizia bomba.

Inoltre questa sera il conduttore dovrà introdurre un’altra grande novità. Secondo Nuovo Tv, il chirurgo estetico delle star Giacomo Urtis, si unirà al gruppo di Vipponi all’interno della casa. Non è stato reso pubblico se Urtis sarà un concorrente ufficiale del GF Vip oppure sosterà nella casa solo qualche giorno. Quello che è certo, è che Urtis famoso per la sua personalità irriverente, potrebbe creare molte dinamiche divertenti e soprattutto svelare gossip sorprendenti sui suoi numerosissimi clienti famosi. Tra i vip che sono ricorsi alle “cure” estetiche di Giacomo infatti troviamo personaggi del calibro di Fabrizio Corona, Nicole Minetti, Belen e Cecilia Rodriguez, Antonella Mosetti e Valeria Marini.

Intanto, oltre al nuovo concorrente in entrata nella puntata di stasera del GF Vip ci sarà anche una nuova uscita. Dopo il salvataggio in corner di Massimiliano Morra dello scorso venerdì, oggi dovrà abbandonare la casa uno tra Andrea Zelletta, Dayane Mello e di nuovo Massimiliano Morra.

