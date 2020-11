Elena Morali e l’abbraccio bollente di Luigi Favoloso: “Ci siamo solo io e lui”

Elena Morali e Luigi Favoloso hanno risposto a tutte le persone che avevano dubbi sulla loro storia con un post bollente che chiarisce tutto

La showgirl ed il compagno hanno voluto rispondere con un post su Instagram a tutti coloro che hanno sempre messo in discussione il loro rapporto. Affermando che si tratta solo di pubblicità per entrambi, mettendo in dubbio il loro amore. In verità i diretti interessati già in passato avevano provato e mettere a tacere queste voci di gossip sul loro conto, ma a quanto pare con scarsi risultati. Stavolta il gesto che hanno voluto fare sembra spegnere qualsiasi dubbio sull’autenticità del loro rapporto. Per farlo, hanno deciso di intraprendere la strada dei social, dai canali di Instagram dove entrambi risultano essere molto forti e seguiti. Il gesto è stato quello che i due più amano, ossia quello di una foto bollente che testimonia la loro intimità. Ma a corroborare tutto il lungo messaggio scritto dalla showgirl che come detto ha spento tutte le polemiche, molte delle quali accese ad arte dai loro detrattori, che hanno aspramente criticato alcune loro uscite, definendo anche come poco credibili le storie sul matrimonio con rito pagano in Zanzibar, con le polemiche che sono partite proprio da quell’episodio.

Elena Morali e Luigi Favoloso non avrebbero motivo di mentire sulla loro relazione. E’ questa la sensazione che si ha da qualche settimana. Eppure ad oggi c’è ancora qualche personaggio del mondo dello spettacolo e del gossip che sembra pensarla in modo diverso. Proprio per questo motivo i due hanno provveduto alla smentita con l’ennesimo post su Instagram che ha pubblicato proprio la showgirl che spera che finalmente si possa chiudere questa polemica che ha stancato entrambi. “Immagino e capisco che molti di voi abbiano una brutta teoria riguardo alla nostra storia. Forse per la troppa risonanza mediatica che ha avuto l’inizio del nostro rapporto. Forse perché entrambi abbiamo avuto delle storie un po’ troppo ingombranti (parlo in generale non di una persona in preciso). Forse perché può sembrare strano che due persone che si conoscono vadano a convivere una settimana dopo (ma nessuno prevedeva questa pandemia ed era l’unico modo per stare insieme). Ma alla fine la verità è una: certe volte ci sono anime che si riconoscono in un battito d’ali, che ti danno la forza di affrontare tutto e tutti ogni giorno della tua vita. E quando questo succede, tutti i pensieri cattivi, le male lingue , tutto esattamente tutto non ha più valore. Ci siamo solo io e lui. 👩‍❤️‍👨. E tutto il resto? Una sfida! Ed io AMO le sfide!!”. Post che ha ottenuto tanti like e commenti, anche da parte di follower che hanno apprezzato il suo gesto. Mentre rimangono ancora dell’idea che si tratti di una farsa alcuni di loro. Noi il post bollente dei due lo abbiamo pubblicato sotto, e lasciamo ancora una volta a voi i commenti su una delle coppie più chiacchierate del web.