Eva Henger sul divano scatena i follower: “Sembri proprio quella dei vecchi tempi”

Eva Henger ha pubblicato una foto su Instagram che ha scatenato i suoi follower, con tanti commenti anche ironici nei suoi confronti

La showgirl ha scatenato i follower di Instagram con un post bollente che ha fatto il giro del web. Non è la prima volta che capita che l’ex pornostar riesca a scatenare il pubblico del web, che impazzisce per le sue curve e per la sua sensualità. La 48enne ungherese, mamma della web influencer Mercedesz, sa come attirare l’attenzione dei suoi ammiratori che rispondono a suon di like e commenti nei suoi confronti. Tanti i post che la showgirl ha pubblicato durante tutta l’estate, e che hanno attirato l’attenzione dei suoi ammiratori. Sta di fatto che l’ex attrice di film porno oggi è un personaggio molto apprezzato in televisione, ma anche sul web. E questo lo dimostra il successo che riesce ad ottenere su Instagram, con tantissimi follower che la riempiono di complimenti.

Eva Henger è stata definita irresistibile dai suoi follower di Instagram che nell’ultimo post che ha pubblicato ha mostrato tutta la sua estrema bellezza e sensualità. Con le sue curve bollenti che hanno colpito ancora una volta i suoi ammiratori. Sdraiata sul divano la ex pornostar si è mostrata in tutta la sua sensualità in un vestitino fucsia che ha scoperto le sue curve e ha reso rovente l’atmosfera per i fan. Insomma, uno scatto che non è passato inosservato e che ha mostrato la sua forte personalità, ma anche bellezza che non lascia indifferenti i suoi ammiratori. Tanti i commenti per la showgirl, anche ironici, che si sono letti sotto il suo post. Uno di questi ha voluto ricordare anche il passato da attrice di film a luci rosse. Passato che ha contagiato ancora una volta i suoi ammiratori, che anche in questo caso si sono scatenati con like e commenti di approvazione nei suoi confronti. E voi, cosa ne pensate di questa foto della showgirl?