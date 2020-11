Meteo domani venerdì 13 novembre: in aumento nuvole e pioggia, ma non in tutte le regioni

Meteo domani venerdì 13 novembre: in aumento la nuvolosità in Italia, in particolar modo in alcune regioni rispetto alle altre. I dettagli

La giornata di domani vedrà ancora una volta un Italia divisa in due aree, come accaduto nelle settimane scorse. L’anticiclone africano apparirà anche da domattina in forte ritirata dal nostro territorio. Con la conseguenza principale della diminuzione delle temperature e della comparsa di piogge e rovesci in aumento in alcune regioni. Ma non si tratterà questa volta di una situazione contrapposta tra Nord e Sud. Infatti l’area maggiormente colpita dalla perturbazione sarà proprio quella centrale, con interessamento della Campania. Quindi sole e bel tempo che si alternerà nelle regioni settentrionali ed in quelle meridionali. Ma vediamo nello specifico cosa ci attenderà nella giornata di domani.

Come detto la situazione meteo non presenterà particolari situazioni critiche al Nord, con la sola Liguria che sarà interessata alle piogge insistenti che potrebbero verificarsi localmente dalle ore del mattino. In tutte le altre regioni ci potranno essere come sempre le criticità del mattino con la presenza dei banchi di nebbia tra l’altro in dissolvenza da metà mattinata. Per il resto il sole resterà ancora in scena fino a sera, con possibili annuvolamenti di poco conto che si potrebbero verificare nel Nord Est dal pomeriggio. Ma nel complesso situazione che rimarrà positiva.

Al Centro le maggiori criticità, con piogge ed annuvolamenti che si potranno verificare in Toscana Lazio Marche ed Abruzzo. In generale non ci sarà il rischio di temporali, ma di giornate grigie e di locali acquazzoni che faranno aprire gli ombrelli spesso senza preavviso, con il tempo che potrebbe cambiare in pochi minuti. Nel complesso proprio l’area centrale della penisola resterà fino a sera quella maggiormente interessata dalla perturbazione e dalla ritirata dell’anticiclone africano. Che ci farà assaggiare un inizio di autunno posticipato.

Anche al Sud e sulle isole non ci saranno grosse perturbazioni, con il sole che rimarrà protagonista quasi ovunque. Unica eccezione la Campania che tra le regioni meridionali sarà quella che risentirà maggiormente della ritirata dell’anticiclone con piogge e temporali possibili sin dal mattino. Nel resto sole e temperature miti nelle ore diurne, anche in Sardegna.