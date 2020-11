Sara Croce da svenimento: la ‘Bonas’ in intimo è uno spettacolo non per deboli di cuore

Sara Croce irresistibile con il nuovo scatto alla finestra che mette in risalto un particolare bollente che non sfugge ai suoi follower

La showgirl ha fatto impazzire i suoi ammiratori del web con un post che ha evidenziato ancora una volta le sue qualità fisiche. Un nuovo successo per la compagna del calciatore Gianmarco Fiory, che dalla scorsa estate fa coppia con la “Bonas” di Avanti un Altro. Tanti i successi della Venere di Garlasco che è da tempo uno dei personaggi più amati del web e della televisione. La sua carriera televisiva è cominciata con il ruolo di “Madre Natura” in Ciao Darwin, il famoso programma di Paolo Bonolis che ha permesso di scoprire il suo personaggio. Ancora nella trasmissione Avanti un altro, sempre di Bonolis, la bella Sara ha avuto la possibilità di aumentare la sua visibilità, con gli spettatori che hanno spesso perso la testa davanti alle sue curve.

Adesso Sara Croce è una star anche del web, con tantissimi personaggi dello spettacolo ma anche della vita quotidiana che si dicono pazzi della sua bellezza e sensualità. Doti che non passano inosservate e che mettono in evidenza la forte popolarità che riesce ad ottenere su Instagram. Con tantissimi post che hanno ottenuto dei numeri importanti da tempo. Cosa che è accaduta con il suo ultimo post che ha ottenuto dei numeri straordinari e che ha infiammato i follower. In intimo la showgirl e davanti ad uno specchio con vista su un balcone, ha messo in evidenza un particolare che è stato definito bollente e che ha fatto perdere la testa a tanti fan. Il lato b della Venere di Garlasco ha fatto perdere la testa alla maggioranza dei follower che si sono scatenati con like e commenti che hanno mostrato il loro gradimento. Post che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi come sempre.