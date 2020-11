Andrea Damante, in una instagram stories, ha pubblicato per sbaglio il suo numero di telefono. Dopo poco ha eliminato il video, che però era stato già visualizzato da numerosi followers. Ecco cosa è successo.

Andrea Damante: mette il suo numero di telefono online

Andrea Damante si è ritrovato in una situazione scomoda: l’ex tronista di Uomini e donne infatti poche ore fa ha, per sbaglio, pubblicato il suo numero di telefono in una instagram stories. Dopo poco ha eliminato il video, che però era stato già visualizzato da numerosi followers. Tutto è accaduto durante un test rapido per il covid 19. Nei prossimi giorni infatti, Damante sarà ospite a Guess My Age, il divertente programma di TV8 condotto da Enrico Papi. Poco prima di registrare la puntata quindi Andrea, come gli altri ospiti, si è sottoposto al test rapido per controllare la presenza o meno del virus. Così il deejay ha voluto condividere con i suoi fan alcuni momenti della giornata, come quello dell’esito negativo del test.

Ma proprio nel momento in cui Damante ha postato la foto del referto su Instagram, si è reso conto di aver condiviso con i suoi oltre 2 milioni e mezzo di followers, tutti i suoi dati sensibili, compreso il suo numero di telefono privato. L’ex tronista ha dunque pubblicato l’immagine, per poi rendersi conto della gaffe ed eliminarla in pochi secondi, ma ormai era troppo tardi, dato che alcuni utenti sono infatti riusciti a salvare la foto contenente il numero del Dama. A postare lo screen della storia è stato anche Very Inutil People, che però per motivi di privacy, ha oscurato le dieci cifre.

Non è la prima volta che un vip mostra per sbaglio il suo numero di telefono, chissà ora cosa succederà: Andrea Damante sarà costretto a cambiare numero di telefono? Nel frattempo, dopo aver chiuso la relazione con Giulia De Lellis, pare che il deejay sia impegnato sentimentalmente nella conoscenza di una nuova fiamma.

