Meteo oggi lunedì 9 novembre: rimane l’anticiclone su tutto il territorio, ma non mancheranno le insidie. Il dettaglio della settimana

La settimana che comincia oggi sarà caratterizzata da condizioni meteo molto positive, con la presenza dell’anticiclone africano che si farà ancora sentire nelle regioni del Nord e del Centro Italia, ma soprattutto in quelle del Sud. Come per la scorsa settimana saranno davvero poche le eccezioni negative, e si scopriranno solo nella seconda parte della settimana ed ovviamente interesseranno delle regioni in particolare. Ci avvieremo così verso la metà del mese di novembre in compagnia dell’anticiclone che renderà anche questo periodo di lockdown per emergenza Coronavirus anomalo e dal clima diverso dalle annate precedenti. Con caldo e temperature miti davvero inusuale per la stagione. Ma andiamo a dare uno sguardo alla situazione metereologica di tutta la settimana.

Meteo da lunedì a mercoledì: situazione di stabilità sia al Nord che al centro sud con sole e temperature miti

Nella giornata di oggi lunedì 9 novembre non ci sono particolari criticità da segnalare, con sole e bel tempo che si estenderà in tutta la penisola fino a sera. Uniche attenzioni da prestare saranno quelle delle nebbie e foschie che si potranno avere nelle prime ore del mattino in Val Padana Lombardia e Veneto. Ma in generale nessuna preoccupazione in questo primo giorno della settimana. Identico scenario si avrà anche nella giornata di domani ed in quella di mercoledì. Con le temperature miti che si avvertiranno soprattutto al Centro Sud e sulle isole. Con i picchi che potranno sfiorare anche i 25°. In generali mari poco mossi e venti deboli anche in Sardegna. Nella giornata di mercoledì qualche prima nuvola coprirà i cieli della Liguria dell‘Emilia ma anche della Lombardia e della Sardegna, con le temperature in lieve calo rispetto ai giorni precedenti.

Da giovedì a domenica sole e bel tempo in gran parte delle regioni. Ma attenzione ad alcune eccezioni

Da giovedì lo scenario comincerà a cambiare su parte del territorio, con la nuvolosità in aumento in varie regioni, in particolare su tutto il Nord. Primi rovesci e precipitazioni sulla Liguria, ma nuvole intense anche sulla dorsale appenninica, con piogge sparse su Toscana Lazio e Campania. Sole in Sicilia Calabria e Sardegna. Da venerdì a domenica la situazione continuerà a rimanere variabile, con alternanze di sole e rovesci su svariate regioni. Il brutto tempo rimarrà su parte della Lombardia e dell’Emilia, con la situazione peggiore ancora sulle coste liguri. Il fine settimana manterrà i caratteri della seconda parte della settimana, con le piogge in Liguria e parte della Puglia, e sole che si alternerà alle nuvole sul resto della penisola. La giornata di domenica sarà caratterizzata da un lieve miglioramento su tutta Italia, con le criticità maggiori in Val Padana per la solita presenza di banchi di nebbia nella notte e nelle ore del mattino. Piogge sparse invece su Puglia Sicilia e Marche.