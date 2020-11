Coronavirus, Mercedesz Henger: “Non ce lo permettono? Ma noi lo facciamo lo stesso”

Coronavirus, Mercedesz Henger non ci sta, e lancia una provocazione in merito ad alcune restrizioni che rispetta ma che non condivide

La figlia delle nota Eva ha raccolto una serie di consenso con un post che ha pubblicato poco fa su Instagram. Ma che ha fatto anche riflettere per delle parole pronunciate e che potrebbero essere male interpretate. In un periodo difficile si fa subito a strumentalizzare certe affermazioni ed a finire nell’occhio del ciclone della critica. Come detto l’Italia non sta attraversando per nulla un periodo facile, con una crisi economica che sta investendo tantissimi settori. Tanti infatti sono i commercianti sul piede di guerra a causa delle varie limitazioni che il governo e le varie regioni hanno dovuto applicare per cercare di contrastare l’avanzata del virus. Tra queste attività ci sono anche le palestre, luoghi ritenuti altamente a rischio e che in questa fase dell’emergenza Coronavirus sono ovunque chiuse. Per la delusione di tanti sportivi, anche personaggi famosi, che sono molto delusi da questa decisione che non è stata accettata di buon grado.

Mercedesz Henger rientra nella schiera degli amanti della palestra, che si vedono costretti a mesi a dover fare delle rinunce a quella che rimane la loro passione. C’è chi lo fa per cura del corpo e per salute o chi semplicemente per mantenersi in forma e mostrare un fisico scolpito e perfetto. Sta di fatto che anche la figlia di Eva ha voluto esprimere il suo parere sull’argomento su Instagram cercando di non alimentare polemiche e di essere bersagliata dalla critica. “Un po’ di tempo fa … nello spogliatoio di @palestranasty 😕 Ma non importa! Non ci fanno allenare in palestra ? Ci alleneremo all’aperto e a casa ! ❤️ Quanti di voi hanno già iniziato? ❤️💪”. Poi nello steso post – che abbiamo pubblicato sopra – ha aggiunto: “Ps. Ci sono cose molto più pesanti che stanno accadendo, cose che mettono molta ansia. Se parlo di cose più “leggere” non vuol dire che io non pensi anche a quelle”. Tanti follower hanno apprezzato non solo quello che ha scritto, ma anche le sue qualità fisiche che non passano di sicuro inosservate.