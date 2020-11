Coronavirus, buone notizie su Carlo Conti: il conduttore lo annuncia su Instagram

Coronavirus, buone notizie per Carlo Conti, che era stato ricoverato per delle complicazioni qualche giorno fa. L’annuncio arriva da Instagram

Carlo Conti è stato dimesso dall’ospedale Careggi di Firenze, dove era stato ricoverato il 6 novembre scorso nel reparto di malattie infettive per un peggioramento del suo quadro clinico. E pertanto le sue condizioni non erano compatibili con l’isolamento domiciliare. Dopo tre giorni però per fortuna le sue condizioni sono migliorate. Ed è stato lo stesso conduttore del programma “Tale e quale show” a darne comunicazione con un post su Instagram: “Verso casa !!! Home sweet home 😂😂😂 buon lavoro ai medici e agli infermieri . Forza!!!!! Ps state attentissimi!!!!”. Una bellissima notizia che è stata appresa con grande felicità da tutti i follower del conduttore e dai suoi fan. Ma anche da tantissimi personaggi dello spettacolo che hanno voluto dare sostegno al celebre conduttore toscano che non ha trascorso dei giorni facili. Il primo a commentare la notizia è stato Tiziano Ferro. Il cantante ha scritto “Carlo amico mio, che bello💛”. Ma ci sono stati anche tanti altri attestati di stima ed affetto nei suoi confronti. Da Caterina Balivo (“Che bello”) a Bianca Atzei, ma anche Paola Turci, Antonella Clerici e Adriana Volpe (“Che bella notizia”). E ancora Mara Venier “Carlo evvivaaaaaaa….a presto sono tanto tanto felice !!!!!❤️” e Giovanni Ciacci. Ma anche Marco Carta Lorella Cuccarini e Raoul Bova si sono mostrati molto felici per la notizia.

Come detto è stato lo stesso Carlo Conti a darne notizia da Instagram, con il commento che abbiamo riportato sopra ed una sua foto che ritrae il suo ritorno a casa. Con tanto di mascherina protettiva. Foto che abbiamo riproposto sotto, e che ha fatto esultare tutti i suoi follower che nei giorni scorsi avevano manifestato qualche preoccupazione per il peggioramento delle sue condizioni di salute. Adesso il conduttore continuerà il percorso di recupero da casa adesso che è fuori recupero. E tra qualche giorno potrà riprendere le sue attività lavorative che ha lasciato in sospeso a causa del contagio da Coronavirus che lo ha tenuto lontano dalle conduzioni televisive.