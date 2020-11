Meteo oggi domenica 8 novembre: permane l’alta pressione su tutta Italia grazie alla presenza dell’estate di San Martino. Le eccezioni

Nella giornata di oggi in tutta Italia si registra un ulteriore miglioramento della situazione, con le criticità in diminuzione e l’aumento delle soleggiate su tutte le regioni grazie all’estate di San Martino. Bel tempo anche in Liguria e Piemonte, dove nei giorni scorsi si sono registrate piogge e rovesci. Anche sui rilievi alpini sole e temperature in aumento, ma in generale su tutto il Centro Nord si potranno toccare picchi mai registrato in passato. Al Sud e sulle isole sole e bel tempo quasi estivo. Mese di novembre anomalo rispetto alla media, con uniche criticità al Nord nelle prime ore del mattino con foschia e nebbia che potrebbe causare problematiche alla circolazione. Ma vediamo nello specifico cosa ci accadrà nella seconda domenica del mese regione per regione.

Meteo al Centro Nord: situazione in miglioramento, ma attenzione ad alcune criticità nelle prime ore del mattino

Nelle regioni del Centro Nord come detto situazione in ulteriore miglioramento, con uniche criticità in Piemonte Lombardia e Val Padana nelle ore del mattino e della notte con nebbia e foschia, ma con il passare delle ore la situazione migliorerà con i banchi di nebbia in rapida dissolvenza. Mari poco mossi, anche sul versante Ligure, venti calmi o moderati. Temperature che nell’arco della giornata toccheranno anche i 24° nelle ore di punta.

Al Sud e sulle isole tempo quasi estivo grazie all’estate di San Martino, con temperature in aumento fino a 26°

Ancora migliore la situazione al Sud e sulle isole, con una domenica dai caratteri meteo quasi estivi. Nessuna criticità presente, con sole e bel tempo che toccherà tutte le regioni. Temperature massime che saranno da record in Campania Puglia ma soprattutto in Calabria e Sicilia. Situazione positiva anche in Sardegna, con sole ed assenza di nuvole per tutta la giornata. Lieve calo delle temperature in serata e nella notte. Ad inizio settimana ci sarà un peggioramento della situazione in tutte le regioni, a partire da quelle del Nord, con il progressivo abbassamento delle temperature che arriverà anche nelle altre regioni. Nella giornata di oggi il picco toccherà anche i 28°.