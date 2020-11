Vediamo insieme che cosa ha pubblicato la fanpage, dedicata a Miriam Leone, che ha lasciato tutti senza parole per la sua bellezza.

Lei è una bellissima e bravissima attrice siciliana, stiamo parlando di Miriam Leone, che su Instagram ha una fanpage a lei dedicata davvero molto attiva.

Vediamo insieme l’immagine che ha pubblicato, lasciando tutti senza parole.

Miriam Leone in intimo al mattino: i follower “Sei una bomba!”

LA sua carriera è iniziata quando era molto giovane, con il concorso di bellezza per eccellenza in Italia, ovvero Miss Italia.

Successivamente, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione, e piano piano ha mostrato tutta la sua bravura.

Con il passare degli anni, poi, la sua bellezza se possibile è esplosa ancora di più, perché diventando una vera e propria donna, con la d maiuscola, sa come esaltare la sua femminilità.

Come sappiamo a breve, finalmente, dovrebbe uscire il film dove interpreta il ruolo di Eva Kant, in Diabolik.

Il film era atteso per l’inizio dell’anno, ma come sappiamo, a causa della pandemia per Coronavirus è stato posticipato.

Ma in questi ultimi giorni, Miriam Leone, tramite il suo profilo social di Instagram, e la sua fanpange, che si chiama Miriamleonee, hanno pubblicato alcuni scatti di un lavoro che sta facendo.

Queste immagini, stanno facendo perdere la testa a tutti i suoi ammiratori, e non solamente a loro, perché possiamo ammirare Miriam in intimo nero di pizzo.

In queste in particolare, ha le braccia sotto il seno, che viene esaltato alla perfezione dal suo intimo, ed i capelli sono ancora raccolti, come se il parrucchiere deve finire ancora di lavorare.

Il suo sguardo è davvero sensuale, e tutta la fotografia ha lasciato senza parole tutti i suoi ammiratori.

E voi cosa ne pensate di questa bellissima fotografia che ha pubblicato la fanpage di Miriam Leone su Instagram? La trovate anche voi bellissima e super sensuale?