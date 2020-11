Meteo oggi sabato 7 novembre: il super anticiclone si abbatte sull’Italia. Gli effetti

Meteo oggi sabato 7 novembre: ancora presenti sulla penisola gli effetti del super anticiclone africano che regalerà ancora ore di stabilità

Giornata all’insegna del bel tempo e del sole quella di oggi sulla penisola. Con temperature in aumento rispetto alla media ed ai giorni scorsi. Tutto merito del super anticiclone africano che ha portato una stabilità che ormai dura da giorni su tutto il territorio, con la scomparsa di ogni criticità residua anche nelle regioni del Nord. Assenza di piovaschi e nuvole solo sparse, con il fine settimana che si caratterizzerà per alta pressione ed aria quasi primaverile. Diamo uno sguardo nel dettaglio sulla giornata di oggi sabato 7 novembre.

Meteo Centro Nord: sole e bel tempo, con temperature sopra la media del mese di novembre

Situazione in miglioramento su tutto il Centro Nord, con l’assenza delle perturbazioni che hanno lievemente caratterizzato il meteo in Lombardia Piemonte e soprattutto Liguria nei giorni scorsi. L’alta pressione, favorita ancora dalla presenza del super anticiclone africano, ha riportato la situazione ad allinearsi con quella del Sud, con la totalità delle regioni che adesso potranno beneficiare a tutti gli effetti della presenza delle temperature quasi primaverili. Con tutte le regioni che mostreranno il termometro sopra i 20°. Mari poco mossi e venti deboli, anche sul versante Adriatico.

Al Sud e sulle isole sole e caldo, con picchi in Sicilia e Calabria che toccheranno i 25°

Netto miglioramento registrato nelle regioni del Sud e sulle isole. Il termometro in alcune regioni come la Sicilia e la Calabria toccherà anche i 25°, con la giornata che regalerà sole ovunque sino a sera. Qui, come nei giorni scorsi si avrà un piccolo ribasso delle temperature, con la situazione che ritornerà stabile anche nella giornata di domani domenica 8 novembre. Situazione di stabilità anche in Sardegna con venti deboli e mari calmi, a confermare la totalità dello scenario positivo per tutto il weekend nella totalità delle regioni. Una piccola perturbazione interesserà poi parte dell’Italia a partire dalla settimana prossima, con un lieve calo della presenza del super anticiclone africano. Ma per la due giorni del fine settimana non ci sarà alcuna criticità da segnalare.