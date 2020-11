Wanda Nara non si rassegna al weekend in lockdown: il selfie manda in tilt Instagram

Wanda Nara ha scatenato i follower di Instagram: lady Icardi è contrariata per il weekend in isolamento ma mostra le sue curve bollenti

La moglie del calciatore del Psg Mauro Icardi ha pubblicato l’ennesimo scatto bollente che ha infiammato il web. Immagini che non hanno lasciato spazio all’immaginazione e che hanno catturato l’interesse dei suoi ammiratori che non smettono di seguire una delle donne più cliccate del web. La bellezza argentina da mesi fa parlare di sé con scatti che spesso sono non per deboli di cuore. Dal suo trasferimento da Milano a Parigi poco o nulla è cambiato per i follower. Che possono continuare ad ammirare le curve di lady Icardi che fanno perdere la testa ai fan. Insomma, anche questa volta il suo scatto è finito sui social con una rapidità impressionante. Il selfie allo specchio ha messo in risalto una parte del corpo che ha reso l’atmosfera incandescente. E non è la prima volta che accade che l’agenza calcistica ed imprenditrice riesce a mettersi in mostra mostrando il suo fisico tutto curve. Come detto anche in questa sua ultima apparizione su Instagram ha fatto innamorare i follower. Il tema è stato quello degli ultimi giorni, e che purtroppo mette in evidenza l’emergenza Coronavirus che sta colpendo la Francia, ma in generale tutta l’Europa ed il mondo. Il suo è solo uno sfogo, che però sfocia nella delusione per dover rimanere in casa per tutto il fine settimana: “Uff 😖 weekend in lockdown” il commento di una Wanda Nara annoiata ma allo stesso tempo estremamente sexy. Il suo selfie allo specchio ha mostrato il dettaglio bollente che non è sfuggito agli ammiratori. Si tratta del suo lato b che è stato riflesso dallo specchio e che ha scatenato le reazioni entusiaste dei follower. Foto che abbiamo come sempre postato sotto, per rendervi partecipi dell’entusiasmo del web. A voi i commenti.