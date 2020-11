Asia Argento irresistibile: la foto nuda in vasca infiamma i fan e fa il giro del web

Asia Argento ha scatenato i suoi follower con una foto che ha fatto il giro del web: nuda in vasca, non ha lasciato spazio all’immaginazione

L’attrice ha infiammato il web con una foto che ha messo in evidenza il suo fisico e le sue curve che non hanno lasciato per nulla spazio all’immaginazione. Personaggio mai banale, ha spesso attirato su di sé e sulla sua vita tante critiche. Anche per lei, come per tantissimi altri artisti, non ci sono mezze misure per descrivere il suo carattere: o si ama o si odia, altro non si può. E c’è da dire che soprattutto su Instagram sono tanti i follower che si dicono pazzi di lei e della sua bellezza. Ancora oggi, nonostante la sua vita sregolata, possiamo tranquillamente dire che Asia Argento è una bella donna, che riesce ad attirare su di sé le attenzioni di migliaia di follower. La sua relazione con Morgan non ha avuto lunga durata. Due caratteri simili che non hanno trovato mai la giusta alchimia per poter durare. Tanti gli screzi, passati anche in televisione, che hanno dimostrato da un lato la loro diversità, ma soprattutto i loro lati affini e ribelli che hanno impedito che il loro rapporto potesse andare avanti con certi canoni. E così la bella Asia si diverte ogni tanto a mostrarsi senza veli ai follower. Non attivissima rispetto a tanti altri personaggi dello spettacolo e della televisione, quando appare ama farlo in modo esemplare. Facendo parlare sempre e comunque, nel bene e nel male. Nell’ultimo post che ha pubblicato ha scelto la strada della sensualità, con una foto che l’ha mostrata nuda in vasca ed in tutto il suo splendore. Ovviamente lo scatto ha coperto parzialmente le zone intime, ma allo stesso modo i follower si sono scatenati sulla foto ed hanno commentato con entusiasmo tutta la loro passione nei suoi confronti. Post pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi come sempre.