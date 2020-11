Alessia Macari ricorda l’estate in bikini: i follower di IG si scatenano per lei

Alessia Macari ha infiammato i follower di Instagram con una foto che ha messo in evidenza le sue curve non passate inosservate sul web

La showgirl ha postato una foto su Instagram che ha scatenato i followwer. Al centro dell’attenzione ancora una volta il suo fisico perfetto e le sue curve bollenti che spesso fanno perdere la testa ai suoi ammiratori. La sua assenza dalla televisione non ha spaventato i suoi ammiratori che possono continuare ad ammirare lady Kragl dai social, ed in particolar modo da Instagram. Dove con una certa presenza riesce a non far perdere le sue tracce. Anzi, dal numero dei suoi follower (oltre un milione sulla sua pagina ufficiale) si capisce che la sua notorietà ha toccato cifre importanti, e soprattutto che l’amore ed il gradimento dei follower nei suoi confronti non è mai mancato nel corso del tempo. Lo scorso anno c’è stata anche la sua prima pubblicazione musicale con il singolo “Cambiamo Continente” che ha avuto anche un discreto successo.

Alessia Macari non è nuova a certe performance sul web, con i suoi post che hanno raggiunto numeri importanti in quanto a like e commenti. Bella e sensuale, riesce a dare il meglio di se quanto posta le foto in costume che mettono in risalto tutta la sua prestanza fisica e delle curve bollenti. Per tutta l’estate scorsa ha lasciato i follower a bocca aperta a suon di bikini e pose bollenti. Cosa che ha fatto anche adesso con la pubblicazione di una foto con una didascalia particolare per lei: “Questo posto , questo giorno , questo momento . 🤍”. Tantissimi i like ed i commento per la foto che abbiamo riproposto sotto, e anche stavolta ha raccolto un numero importante di like e di commenti. Con il pubblico che si è detto pazzo di lei e delle sue curve bollenti. Come al solito lasciamo i commenti a voi.