Andrea Zelletta, dopo aver abbandonato il Gf Vip per motivi personali, rientra in casa e rivela “sono stato chiuso in una stanza avevo paura”

Andrea Zelletta, ex tronista e inquilino della casa più spiata d’Italia, giovedì aveva improvvisamente abbandonato il programma per motivi personali, ma ieri pomeriggio, sorprendendo i concorrenti e il pubblico a casa, è rientrato nel gioco del Gf Vip.

La Redazione del Gf Vip ha dato la notizia del suo rientro tramite i social come vediamo nel twitter riportato qui sotto.

Andrea Zelletta rientra ufficialmente nella Casa di Grande Fratello. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 31, 2020

In molti sui social si chiedevano, quali potevano essere i motivi della sua misteriosa uscita e le risposte a questa domanda sono state molteplici: si pensava che Zelletta fosse uscito a causa di motivi famigliari legati al Covid o per una presunta denuncia dall’esterno.

IL RIENTRO DI ANDREA ZELLETTA NELLA CASA DEL GF VIP

Mentre in casa i concorrenti stavano pranzando spensieratamente, Andrea Zelletta è improvvisamente uscito dalla mistery room correndo verso di loro.

I compagni di Zelletta vedendolo entrare dalla porta, sono subito corsi verso di lui abbracciandolo e facendogli capire quanto sia importante la sua presenza all’interno della casa, ma gli inquilini, preoccupati per l’ex tronista, sono anche curiosi di sapere le motivazioni della sua improvvisa uscita.

Andrea dopo aver dichiarato di aver passato un brutto momento dice ai compagni di non poter rivelare nulla di quello che gli è successo al di fuori del programma.

Ovviamente Zelletta si fa scappare qualche indiscrezione e dice “Sono stato chiuso in una stanza, ho avuto paura. Sono stato in uno stabile qui vicino ma non mi hanno permesso di vedere la puntata, mi hanno dato un libro per passare il tempo. Era una mia questione di salute…Ho avuto paura”

Quindi la produzione ha costretto l’ex tronista all’isolamento e non ha potuto nemmeno vedere chi è uscito durante l’ultima puntata in prima serata, Andrea dice di essersi dedicato alla lettura di un libro “Cent’anni di solitudine”, per ingannare il tempo.

LE MOTIVAZIONI DELLA SUA USCITA

Andrea non ha chiarito in prima persona le reali motivazioni della sua uscita, o meglio non vogliono farcele sapere?! Quando gli inquilini si mettono a parlare di questo argomento, la regia stacca improvvisamente i microfoni. Forse perché non vogliono far sapere al pubblico le cause che hanno costretto Andrea ad abbandonare momentaneamente la casa?

Il pubblico sui social si è fatto un idea, cioè: i concorrenti all’interno della casa sono continuamente sotto controllo medico tra tamponi istantanei e misurazione della temperatura, in molti dicono che proprio durante questi controlli Andrea sia improvvisamente scomparso.

Quindi si deduce che Andrea sia risultato positivo a uno dei test rapidi per il Covid e che quindi sia uscito per fare controlli più approfonditi, ovviamente essendo rientrato si sospetta che sia risultato negativo, almeno si spera.

Per saperne di più non ci resta che aspettare le prossime puntate del Grande Fratello Vip.