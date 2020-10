Meteo oggi venerdì 30 ottobre: bel tempo su tutte le regioni, ma c’è il rischio effetto talpa

Meteo oggi venerdì 30 ottobre: giornata soleggiata grazie al permanere dell’anticiclone africano. Ma c’è il rischio effetto talpa al mattino

Nella giornata di oggi la stabilità su tutta la penisola regalerà una giornata di sole e bel tempo fino a sera. Sia nelle regioni del Nord che in quelle del Centro e del Sud cieli limpidi e temperature primaverili daranno il via nel migliore dei modi all’ultimo fine settimana di questo pazzo ottobre. L’anticiclone africano porterà un clima mite e piacevole. Ma occhi alle insidie che soprattutto nelle ore del mattino non mancheranno. E ci riferiamo alle regioni del Nord ed alle aree della Pianura Padana. Andiamo a dare uno sguardo nel dettaglio alla situazione che caratterizzerà la giornata di oggi venerdì 30 ottobre.

Meteo al Centro Nord: sole e bel tempo grazie alla presenza dell’anticiclone africano. Minaccia effetto talpa

Nelle regioni del Centro Nord l’anticiclone africano regalerà ancora una giornata di sole e bel tempo. Con schiarite anche sui rilievi alpini e temperature miti sopra i 20 gradi. Nelle grandi città si toccherà un picco anche di 23-24°. L’unica insidia arriverà dal cosiddetto effetto talpa che creerà situazioni di foschia nella mattinata di oggi in molte regioni del Nord. Ma anche in Pianura Padana e Toscana foschie e banchi di nebbia potranno creare difficoltà alla circolazione. Per il resto nel corso della giornata non si annunciano particolari criticità da segnalare.

Al Sud e sulle isole ancora situazione di stabilità, con le temperature che rimarranno primaverili per tutto il giorno

Nelle regioni meridionali e sulle isole situazione stabile. Con temperature sopra la media con l’anticiclone africano che fa sentire la sua presenza su tutto il territorio meridionale e sulle isole maggiori. Nelle grandi città temperature che sfioreranno in alcuni momenti della giornata anche i 26°, soprattutto la prima parte della giornata avrà le caratteristiche primaverili. Venti deboli e mari poco mossi. Situazione di stabilità che si porterà sino alla giornata di domenica 1 novembre.